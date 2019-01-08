Isparta Valiliği'nden yapılan resmi açıklamaya göre 09 Ocak 2019 (Yarın) eğitim - öğretime ara verildi.ÖNEMLİ : İlimizde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen aşırı soğuğa bağlı yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ihtimalinden dolayı öğrencilerimiz adına herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için il merkezi ve merkez köylerimizde eğitim - öğretime 09 Ocak 2019 günü bir gün ara verilmiştir.Engelli ve hamile kamu görevlilerimizde idari izinli sayılacaktır.