METEOROLOJİK UYARI

(ISPARTA İL GENELİNDE KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT!)

Başlama Zamanı : 18,06.2019 12:00 TSİ Bitiş Zamanı : 18.06.2019 19:00 TSİ

Bugün görülecek gök gürültülü ve sağanak yağışların (TSİ 19:00) akşam saatlerine kadar' (21-50 kg/m2) Isparta il genelinde olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



METJEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ