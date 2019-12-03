İL GENEL MECLİSİ EĞİRDİR'DE

İL GENEL MECLİSİNDEN EĞİRDİR BELEDİYESİNE ZİYARET

İL GENEL MECLİSİNDEN AK PINAR'A ZİYARET

Isparta İl Genel Meclis Başkanlığı





İl Genel Meclisinin Aralık ayı 1. birleşimi Isparta'nın Eğirdir İlçesinde , İl Genel Meclis Başkanı Serkan KESKİN Başkanlığında gerçekleştirildi.Saat 14.00’da Nafiz Yürekli Uygulama Oteli toplantı salonunda gerçekleşen oturumda konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Serkan KESKİN ve İl Genel Meclisi Üyeleri bu davetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.Toplantıya Tüm İl Genel Meclis üyeleri, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mahmut ZADEOĞLU ,Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK katıldı.İl Genel Meclisi Başkanımız Serkan KESKİN ve Tüm meclis üyeleri Eğirdir Belediye Başkanını makamında ziyaret etti.Ziyaret sırasında Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK İl Genel Meclis Başkanı Serkan KESKİN'E bugüne kadar yapılan ve devam eden projelerinin hakkında bilgiler verdi.Bugün Eğirdir de Gerçekleşen il Genel Meclis Toplantısının ardından Akpınar Köyü ziyareti gerçekleştirildi.