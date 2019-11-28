İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Basın Bülteni
AFET SİGORTASI BASIN BİLGİ NOTU
Depreme hazırlıklı bir Türkiye için 2000 yılında kurulan doğal afet sigortaları kurumu (DASK), kamu tüzel kişiliğine haiz bir “sigorta havuzu”dur ve “zorunlu deprem sigortası (ZDS)” teminatını sunmak üzere kurulmuş kar amacı gütmeyen bir kurumdur. Deprem sonrasında vatandaşların yaşamının kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmesi için deprem ve depremden kaynaklanan yangın, infilak, yer kayması vb. risklere karşı, sigortalı konut sahiplerine maddi güvence sağlar. İster oturulamaz durumda ister kısmi hasarlı olsun, bina zararını en hızlı şekilde tazmin ederek, yaşamın normale dönmesine aracılık eder.
DASK, ZDS’nin yaygınlığını ülke genelinde birlikte çalıştığı sigorta şirketleri, bunlara bağlı acenteler ve banka şubelerinden oluşan dağıtım ağıyla artırırken, uyguladığı düşük prim maliyetleriyle de herkesin bu güvenceye sahip olmasını kolaylaştırmayı hedefler.
Deprem sebebiyle binada oluşan yapısal hasarın tespiti için üniversite öğretim üyeleri tarafından oluşturulmuş, bilimsel olarak kanıtlanmış ve benzer metotlarla kontrol edilmiş bir hasar sınıflandırmasıyla ile binanın depremden ne ölçüde etkilendiği hızlı ve doğru bir şekilde tespit edilerek hasar için yapılacak ödeme tutarı standart olarak hesaplanmakta ve sigortalılara tazminatları en hızlı ve doğru şekilde ulaştırılmaktadır.
DASK ayrıca hasar tespit konusunda uzmanlarını görevlendirmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla protokol imzalanmış ve AFAD başta olmak üzere, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, e- devlet vb. kamuya açık bilgi sistemleri ile de entegrasyon sağlayarak konutların poliçe bilgilerine ulaşma imkanı sağlamaya yönelik çalışmalarına devam etmektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
Kaynak: https://dask.gov.tr/content/pdf/2018_dask_faaliyet_raporu.pdf
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