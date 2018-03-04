Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa SATICI, Batı Akdeniz’in Şubat ayı ihracat rakamlarını Isparta Sanayi ve Ticaret Odası’nda düzenlediği toplantı ile açıkladı. Satıcı , “Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz’den 1 Ocak 2018 ila 28 Şubat 2018 tarihleri arasında 305 milyon 886 bin 105 dolar ihracat gerçekleşti. Bölge ihracatında yaşanan artış yüzde 19,7 oranında. Sadece Şubat ayında bölgemizden gerçekleşen ihracat ise yüzde 12,78 oranında artış ile 143 milyon 831 bin 183 dolar” dedi.Sözlerine Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında Afrin kırsalında teröristlerle girdikleri çatışmada şehit düşen 8 Mehmetçiğe Allah'tan rahmet dileyerek başlayan BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, iş dünyası olarak ülkenin ekonomik gelişimini sağlamak için üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını söyledi. Ardından ihracat rakamlarını açıklayan BAİB Başkanı Mustafa Satıcı , Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz’den 1 Ocak 2018 ila 28 Şubat 2018 tarihleri arasında 305 milyon 886 bin 105 dolar ihracat gerçekleştiğini, blge ihracatında yaşanan artışın yüzde 19,7 oranında olduğunu, sadece Şubat ayında bölgeden gerçekleşen ihracatın ise yüzde 12,78 oranında artış ile 143 milyon 831 bin 183 dolar olduğu bilgisini paylaştı.Bölge ihracatının yanı sıra ihraç ürünlerinin katma değerinin, ihracatçıların karlılığının da artması için çalıştıklarını ifade eden BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, “Bölge ihracatımız yüzde 19 oranında arttı. Batı Akdenizli ihracatçılar olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. İhracat rakamlarımızı Isparta’dan açıklıyoruz. Bu nedenle Isparta’nın ihracatı ile ilgili verileri de paylaşmak istiyorum. Isparta’da aktif 372 ihracatçı üyemiz var. Mermer, elma ve kiraz üretimi ve ihracatında ciddi artış var. Ağaç ve orman ürünleri ile kimyevi madde ihracatı da önemli ölçüde. Isparta’dan geçen yıl 267 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Geçen yıl Isparta’nın ihracat artış oranı yüzde 15,23. İhraç ürünlerinin başka kentlerde kayıt altına alınması nedeniyle aslında bu rakam 400-500 milyon dolar civarında” dedi.Eximbank’ın ihracatçı açısından önemli bir kurum olduğunu kaydeden BAİB Başkanı Satıcı, “Isparta’ya Eximbank irtibat bürosu açılması için Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen’e destek vereceğiz. Eximbank irtibat ofisinin açılmasıyla birlikte Isparta ve Burdur’dan gerçekleşen ihracat 500 milyon doları aşacaktır” dedi.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen ise konuşmasında Isparta’nın son yıllarda her alanda önemli bir atılım gerçekleştirdiğini kaydederek, “Isparta ve Burdur illerine hizmet verecek Eximbank irtibat ofisi için en üst düzeyde talepte bulunduk. Bu konuda önemli gelişmeler var. Isparta ihracatı Ocak ayında yüzde 50, Şubat ayında yüzde 39 oranında arttı. Şubat ayında Ocak ayına göre gerileme var. Bu bizi yıldırmamalı hatta teşvik etmeli. Bahane üretmeden işimize bakacağız”. diye konuştu.İhracat rakamlarının açıklanmasının ardından BAİB Başkanı Sayın Mustafa Satıcı, günün anısına Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür plaketi verdi. Daha sonra Ispartalı ihracatçıların, işadamlarının ve kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin katılımıyla sektörel değerlendirme toplantısı düzenlendi.Toplantıya Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen, (ITSO) Meclis Başkanı Sayın Osman Şahlan, BAİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Ramazan Atılgan, BAİB Maden Komitesi Başkanı Sayın Ercan Akın, Isparta Mermerciler ve Madenciler Derneği (IMMAD) Başkanı Sayın Mustafa Küçükyaman, Burdur Doğaltaş ve Madenciler Derneği Başkanı Sayın Nasuh Ekinci, Isparta Orman Bölge Müdürü Sayın Kenan Akduman, Isparta Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sayın Mehmet Tuğrul, Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sayın Hüsamettin Bayram, Ürün Denetmenleri Antalya Grup Başkan Yardımcısı Sayın Ramadan Kahramanlar ve ihracatçılar katıldı.ISPARTA (İHA)