Isparta İhracatı Masaya Yatırıldı

Isparta İhracatı Masaya Yatırıldı
ISPARTA
G.Tarihi: 13.09.2019 14:04
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Isparta Düğün Salonları
Isparta İhracatı Masaya Yatırıldı

Vali Ömer Seymenoğlu, ITSO Başkanı Mustafa Tutar, ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan, sektör temsilcileri ve ilgili kamu kurumu müdürleri ile birlikte Isparta Ticaret ve Sanayi Odasında ihracatçıların yaşadıkları sorunlar, talep ve önerileri ile çözüm yollarının ele alındığı geniş kapsamlı bir toplantı düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Isparta’da ihracat rakamlarının 2017 yılında 265 milyon 500 bin dolar, 2018 yılında 280 milyon 578 bin dolar, 2019 yılının 8 aylık toplam ihracatının ise yaklaşık 250 milyon dolar gerçekleştiğini söyleyerek, en çok ihracatın madencilik sektöründe olduğunu söyledi.

Vali Ömer Seymenoğlu ise toplantıda yaptığı sunumda, istihdam konusunda bu yılbaşında belirlenen hedefi yakaladıklarını belirterek, istihdamın temel kaynağının yeni işyeri açmak olduğunu belirtti. Vali Seymenoğlu, “Yeni yeni iş yerlerine ihtiyacımız var. Yeni iş yeri açamıyorsak mevcut açılmış olan iş yerlerinin kapasitelerini yükseltmemiz gerekiyor.” dedi.

Toplantının amacının ihracatta sektörel bazda yaşanan sorunları tespit etmek olduğunu belirten ve hedeflerinin il genelinde tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla bir araya gelip üretimi dış piyasaya ulaştırmak olduğunu aktaran Vali Seymenoğlu, “ Bu toplantı fikri; geçtiğimiz haftalarda yapılan Deregümü Domates Festivalinde ihracatçı girişimcilerin yaşadığı sorunlardan bahsetmeleri üzerinde oluştu. Bir araya gelelim nerelerde sıkıntı yaşıyorsak ihracat özelinde onları konuşalım onları çözelim istedik.” dedi.

Isparta’nın bir tarım şehri olduğunu ve özellikle elma konusunda ihracatının artması durumunda ihracat rakamlarının daha da yükseleciğini söyleyen Vali Seymenoğlu; “ Sanayi çok önemli ama Isparta tarım şehri, rakamlarda tarım ikinci sırada tarımı biraz daha iyi çalışabildiğimiz takdirde özellikle pazarlama alanında daha aktif rol oynayabilirsek emin olun ki bu rakamlar daha yukarılara çıkacaktır. Tarımsal ürünler anlamında toprağımız bereketli, sulama imkânı da var. Ekim ayında Atabey ilçemizde damla sulama alnında büyük bir projeye başlanıyor. Bu şekilde sulamayı da teknik ve bilimsel yaptığımı takdirde her türlü ürünü Isparta toprağında üretmemiz mümkün.” dedi.

Vali Seymenoğlu konuşmasının sonunda turizm sektörüne değinerek , “ Isparta’da geleceğe yönelik yatırım yapılabilecek alanların başında turizmin geliyor” dedi.

Toplantıda ardından Isparta’da ihracat yapan firma ve sektör temsilcileri, yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek talep ve önerilerini Vali Seymenoğlu ve diğer ilgililer ile paylaşarak çözümü konusunda destek istediler.
 
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