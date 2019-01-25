METEOROLOJİK UYARI

(KUVVETLİ RÜZGAR VE KAR YAĞIŞINA DİKKAT!)

Yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre; 25/01/2019 Cuma günü akşam saatlerinden, (26/01/2019 Cumartesi) öğle saatlerine kadar Isparta' nın Aksu, Yenişarbademli, Sütçüler, Şarkikaraağaç çevrelerinde yoğun kar yağışı beklenmektedir. ,

Isparta genelinde rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden 40-70 km/saat şiddetinde FIRTINA şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



METEOROLOJİ 4. BOLCE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ