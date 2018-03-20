

- Isparta için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı



Meteoroloji, Isparta için bu geceden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Isparta için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji’den yapılan yazılı açıklamada, “Bu gece saatlerinden itibaren bölgemizin batı kesimlerinde etkisini artırmaya başlayacak olan güney ve güneybatılı (lodos) yönlerden rüzgarın, Salı günü akşam saatlerine kadar Isparta genelinde kuvvetli ve zaman zaman saat hızı 50-70 kilometreyi bulan fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.



