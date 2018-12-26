METEOROLOJİK UYARI

(ISPARTA GENELÎNDE LODOS FIRTINASI BEKLENİYOR!)

Yapılan son tahmin ve meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgarın;

25.12.2018 Sah günü öğle saatlerinden sonra Isparta genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek başta soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler olmak üzere, ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZÎ