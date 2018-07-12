Isparta Belediyesinin Kirazlıdere’ye inşa edeceği Dede Korkut Müzesinde yer alacak olan objelerin yapımları tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan belediyenin Oymacılık Sanat Merkezinde Dede Korkut’a ait 12 hikaye ahşap üzerine kabartma ile işlenirken, müzede yer alacak olan Tepegöz heykelinin mermerden üç boyuta işlenmesi de Afyonkarahisar’da atölyede devam ediyor. Diğer taraftan da proje çalışmaları tamamlanan Dede Korkut Müzesinin yapım ihalesi de önümüzdeki günlerde başlayacak.Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, Dede Korkut Müzesi için Oymacılık Sanat Merkezinde Dede Korkut’un 12 ayrı hikâyesinin ahşap üzerinde yer aldığı 3 boyutlu tablolarını inceledi. ‘Bilge insan Dede Korkut’un 12 hikayesini tabloya dönüştürdük’ diyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, üç boyutlu tabloların yapımı için 18 aydan buyana yoğun bir çalışma içerisinde bulunduklarını söyledi. Uzun soluklu bir çalışmada neticeye varmaya başladıklarını dile getiren Başkan Günaydın, “Kirazlıdere’de Dede Korkut Müzesinde yer alacak ahşap üç boyutlu tablolar ilk oluyor. Müzemizin bir buçuk yıldan buyana proje çalışmaları bilimsel olarak devam ediyor. Ahşap tabloların yanı sıra yine Tepegöz’de Afyonkarahisar’da atölyede mermer üzerine üç boyutlu olarak çalışılıyor, bitmek üzere. Yine o da mermerden 12 heykelden oluşacak. Mermer ve ahşap üzerine 1,5x3 metre olarak çerçeveleri yapılarak hikaye anlatımları da bulunacak” dedi.Isparta’nın Türklüğün merkezi olacağını söylediğini hatırlatan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Nerede bir Türk varsa Isparta onu ilgilendirecek diyorduk. Bunu düşünce ve hassas sanatla ortaya çıkarıyoruz. ‘Sanat derecesi yüksek paha biçilemeyecek eserler olacak’ dedik. Bu düşünceyle yola çıktık, o neticeyi elde ettik. Bunların tamamı Kirazlıdere’de olacak” şeklinde konuştu.Kirazlıdere’de yapılacak olan Dede Korkut Müzesinin yalnızca müze olarak yer almayacağını, burada restoranın da bulunacağını dile getiren Günaydın, bunların ilkini Atatürk Parkı’nda, diğerinin de 20 Temmuz’da açılacak olan Gökçay Gülköşkü’nden başlatıldığını belirtti. Yapımı devam eden Ergenekon Müzesi ile ihalesi yapılacak olan Dede Korkut Müzelerinin tarihle lezzetin buluşturulacağını aktaran Günaydın, bunların yaşanabilir şehirlerin önemli öğelerinden birisi olduğunu anlattı. Yapılan çalışmaların dünyaya hitap edeceğinden bahseden Günaydın, otogar inşaatının da devam ettiğini ve burada da 2 adet 500 metrekareden oluşan kafeterya ve restoranın bulunacağını dile getirdi. ‘Yaşanabilir şehirde boş durmuyoruz’ diyen Günaydın, altyapı, asfalt, sanat şehri, güllerle donatılan bir kombinle süratle yol aldıklarına değinerek, yine fuar alanı ile ilgili çalışmalarında devam ettiğini burada da aynı şekilde sanat, eser, kütüphane, lezzet ve diğer fonksiyonlarında olacağını söyledi.Çalışmaları gerçekleştirirken Isparta halkını ön plana aldıklarını söyleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Isparta’yı dünya şehri yapacağız. Bunlar beş yıla kadar net olarak ortaya çıkacak. Bunlar Isparta halkının projesi. Bunlara halkımızın sahip çıkması lazım” dedi. Gül 2 Sanayi Sitesi projesini de hazırladıklarını ve hediye ettiklerini, projenin ülkeye örnek olduğunu kaydeden Günaydın, “Nerede bir şey yaparsak bir hedef var. Sanayi çarşısında da 110 dönümlük bir meydan bulunuyor. Isparta herkesin hayran olduğu bir kent olacak. Gelecek Isparta’mıza, ülkemize hayırlı olsun” görüşlerinde bulundu.ISPARTA BELEDİYESİ