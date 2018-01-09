ISPARTA HAVALİMANI İSTATİSTİĞİ AÇIKLANDI

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ARALIK AYINDA ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL HAVALİMANI’NDA 7.659 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ…





DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2017 yılı Aralık Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Aralık ayında Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 artışla 7.659 oldu.



2017 Yılı Aralık ayında Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na, iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 1.053 oldu.



2017 Yılı Aralık ayında Isparta Süleyman Demirel Havalimanı, Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 15 artışla 56 ton olarak gerçekleşti.





12 AYLIK GERÇEKLEŞMELER…



2017 Yılı Sonu (12 Aylık) gerçekleşmelerine göre;



Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’ndan; 189.509 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 3 artışla 24.710’a, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise 2.228 tona ulaştı.