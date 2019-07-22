Isparta hasta popülasyonu en yüksek illerden

Isparta hasta popülasyonu en yüksek illerden
ISPARTA
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SDÜ HABER BÜLTENİ

Parkinson Hastalarına Umut Olacak Proje
Süleyman Demirel Üniversitesi ve Groningen Üniversitesi (Hollanda) işbirliği ile Parkinson hastalarına umut olacak “LRRK2 Geninin Parkinson Hastalığındaki Rolü” başlıklı projenin ilk adımları atılıyor. TÜBİTAK 2232- Uluslararası Lider Araştırmacılar programı kapsamında desteklenen proje ile Parkinson hastalığının nedenleri araştırılıp, hastalığa neden olan etkenler ile ilgili ilaç keşfedilmesi hedefleniyor.

Toplamda 2 yıl sürmesi hedeflenen projenin yürütücüsü Groningen Üniversitesi Hücre Biyokimyası Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arjan Kortholt, projenin 3 milyon TL destek aldığını ve 2 yıl boyunca 5 doktora öğrencisine burs desteği sağlanacağını vurguladı. Prof. Dr. Arjan Kortholt şöyle konuştu: “Destek kapsamında SDÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi ve proje paydaşı F. Nihan Cankara ile birlikte bir laboratuvar kurduk. SDÜ Yenilikçi Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde, Groningen Üniversitesi ve SDÜ arasındaki uluslararası iş birliği ile kurulan laboratuvara 800 bin lira değerinde cihaz ve sarf malzeme alımı gerçekleştirilecek. Dolayısıyla projenin SDÜ açısından da önemli çıktıları olacaktır.”

Isparta hasta popülasyonu en yüksek illerden

Tarımsal faaliyetlerde kullanılan zirai ilaçların Parkinson hastalığına neden olan önemli faktörlerden biri olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Kortholt, Isparta ve çevresinin tarım faaliyetlerinin yoğun bir şekilde yapılması dolayısıyla büyük bir hasta popülasyonuna sahip olduğunu vurguladı. Isparta’nın çok fazla göç vermeyen bir şehir olmasının da etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Kortholt şunları söyledi: “Çok fazla göç alıp vermeyen bir şehir olması sebebiyle de söz konusu hasta popülasyonu daha izole bir nitelik kazanmaktadır. Projedeki hedef kitlemiz Isparta’da tanı almış Parkinsonlu gönüllü hastalar olacak.”

Dünyada 5 milyon, Avrupa’da ise 1,2 milyon kişi Parkinson hastası

Dünyada beyin hasarına neden olan en yaygın ikinci hastalık olan Parkinson’dan dünya çapında 5 milyon, Avrupa’da ise 1,2 milyon kişinin etkilendiğini belirten Prof. Dr. Arjan Kortholt, hastalığın kişisel, toplumsal ve ekonomik açıdan büyük bir yük getirmesine rağmen hala tam anlamıyla tedavisinin mümkün olmadığını ifade etti. Projenin bu kapsamda önemli bir noktada bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Kortholt, “Mevcut uygulanan tedaviler ancak hastalığın semptomlarını azaltmaya yönelik.  Hastalığın oluşmasındaki ana neden, beyindeki dopamin üreten hücrelerin kaybıdır. Bu hücrelerin ölmesi sonucunda beyindeki dopamin miktarı azalır ve hastada motor fonksiyonlar yani hareket ile ilgili fonksiyonlar etkilenir. Hastalığın altında yatan neden çok iyi bilinmesine rağmen bu hücrelerin ölümüne neyin neden olduğu hala iyi anlaşılamamıştır. Son veriler, bu farklı hastalığa neden olan mutasyonların altında yatan moleküler mekanizmaların farklı olduğunu ve alternatif terapötik müdahale yolları gerektirebileceğini göstermektedir. Bu bakımdan, mevcut araştırma projesinin, LRRK2 inhibitörlerinin/modülatörlerinin, uzun vadede terapötik değere sahip olabilecek yeni eylem tarzı ile tanımlanmasında önemli etkileri olacağına inanıyorum. Yapılacak çalışma yalnızca LRRK2'nin moleküler işlevi hakkında bilgi vermekle kalmayacak, aynı zamanda Parkinson hastalığı için yeni terapötik maddeler yani ilaçlar geliştirmek için yol gösterici olacaktır. Sonuç olarak hastalığın henüz aydınlatılamamış moleküler nedenleri ile ilgili büyük bir adım atılmış olacaktır.”
 
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