Isparta Halıkent Anadolu Lisesi’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümünü kutlamak ve Çanakkale Şehitlerini anmak için bir araya gelen 130 öğrenci, bedenleriyle ’18 Mart’ yazdı.Isparta kent merkezinde bulunan Halıkent Anadolu Lisesi’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma programı kapsamında bir dizi etkinlikler düzenlendi. Okul bahçesindeki etkinliklere çok sayıda öğrenci ve öğretmenler katıldı.Zafer ve anma programında öğrenciler tarafından şiirler okunarak, tiyatro gösterileri yapılırken, okul yönetimi tarafından öğrencilere ayrıca Çanakkale Belgeseli izletildi.Etkinlikler kapsamında ayrıca, Türk Bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterinin bulunduğu kadrajda okul bahçesinde toplanan 130 öğrenci tarafından müzik eşliğinde yapılan koreografi ile ’18 Mart’ yazıldı.Liselilerin yaptığı gösteri, izleyenler tarafından büyük takdir topladı.ISPARTA (İHA)