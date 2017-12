ISPARTA HABERLERİ

Asansör bakımı yaptırmayanlara ceza işlemi uygulanacak!



Belediye Meclisi, Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği çerçevesinde A Tipi Muayene kuruluşunun, bina sorumlusundan veya asansör yaptırıcısından tahsil edileceği periyodik kontrol ücretini yatırmayanlara idari yaptırımları öngören komisyon raporunu kabul etti. Belediye Meclisinin geçtiğimiz günlerde yapılan Aralık ayı son toplantısında, Resmi Gazetede yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 20. Maddesi gereğince A Tipi Muayene kuruluşunun, bina sorumlusundan veya asansör yaptırıcısından tahsil edileceği periyodik kontrol ücretinin ilgili idareye aktarılacak oranının görüşülmesi konusunu ele alarak karara bağladı.



KOMİSYON; “PERİYODİK KONTROL ÜCRETİNİN % 10’U İLGİLİ İDAREYE AKTARILACAK”

Bu doğrultuda; toplantıya başkanlık eden Belediye ve Meclis Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, gündemin 5. Maddesinde yer alan ve daha önce Plan veBütçe Komisyonuna havale edilen konu hakkında Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Ömer Tahir Gürakan’ı kürsüye davet etti. Komisyon Bakanı Gürakan tarafından okunan raporda; “24 Haziran 2015 tarihli ve 29396 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 20. Maddesi gereğince A Tipi Muayene kuruluşunun, bina sorumlusundan veya asansör yaptırıcısından tahsil edileceği periyodik kontrol ücretinin ilgili idareye aktarılacak oran belirlenmiştir. Bu oran ilgili yönetmeliğin 20. Maddesi gereği, periyodik kontrol ücretinin % 10’u olarak belirlenmiştir.



“ÜCRETLER HER AYIN SON İŞ GÜNÜNE KADAR ÖDENECEK”

A Tipi muayene kuruluşu tarafından yapılacak asansör periyodik kontrollerinin idaremize her ay liste halinde sunulması, ayrıca sunulan listedeki asansörlerin idare paylarının ödenmesi için Fen İşleri Müdürlüğünden ‘Asansör Periyodik Kontrol İdare Payı’ olarak makbuz kesilmesi ve bu tutarın en geç her ayın son iş gününe kadar idaremize yatırılması gerekmektedir.



“İDARE PAYI YATIRILMAZSA YAPTIRIM UYGULANACAK”

İdare payının zamanında ve eksiksiz yatırılmaması halinde, gerekli idari yatırımların uygulanması için Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne bildirilecektir. Bu karar protokol süresince geçerli olup komisyonumuzca uygun bulunmuştur” denildi.



OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Söz konusu rapor, daha sonra Belediye ve Meclis Başkanı Yusuf Ziya Günaydın tarafından meclis üyelerinin onayına sunuldu ve rapor, oy birliği ile kabul edildi.