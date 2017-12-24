ISPARTA HABERLERİ

BAŞDEHİM SAÇKAN'IN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ
Isparta Şehir Hastanesi Kurucu Başhekimi Opr. Dr. Kadir Gökhan Saçkan, Sağlık Bakanlığının atamasıyla birlikte Afyon Kamu Hastaneleri Başkanlığına atandı. Bilindiği üzere Afyon'da 1000 Yataklı Bölge Hastanesi ve 10'a yakın Hastanenin bulunduğu ile atamasıyla Isparta'da yaptığı başarılı çalışmalarını Afyon'da da sürdüreceğini belirterek bu sosyal medyadan bir açıklama paylaştı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Kamu Hastaneleri Başkanlığı gorevime başladığımdan dolayı, Bashekimlik görevim sırasında emeği geçen arkadaslarim ve dostlarımdan Allah razi olsun.
Cumhurbaskanimiz Sayin Recep Tayyip ERDOĞAN'in HAYALİM dediği SEHİR Hastanelerine bilindigi gibi KURUCU BAŞHEKİM ve Isparta'nin ilk Sehir Hastanesi Yoneticisi olarak Sağlik Bakanligimizca görevlendirildim. Kuruluş aşamasını ve ilerleme surecini başarıyla tamamladik.
Hastanemizde ilkleri Isparta'miz da hep beraber yaşadık...
Ne yaptıysak hep beraber başardık...
*Ilk Koroner Anjiografi islemini,
*Onkoloji hastalarimiz için ilk Kemoterapiyi, *Ortopedide ilizarov ameliyatlarini,
*Açık Kalp Cerrahisinde ilk Koroner By pas ameliyatını,
*Nöroloji Inme Unitemizde ilk vakalar gibi...birçok sayamayacagim ilkleri basariyla hep beraber gerçekleştirdik.
Yenidogan unitemizde, evde bakim birimimizde , palyatif unitelerimiz ve tüm yeni kurdugumuz kliniklerimizde çok güzel işleri hep birlikte başardık, sürece beraber şahit olduk.
Cumhurbaskanimiz Sayin Recep Tayyip ERDOĞAN'in Ağustos ayı içerisinde Sehir Hastanemize ziyaret etmeleri, Şehir Hastanesini ve hastalarimizin memnuniyetini bizzat değerlendirdikten sonra ekibimizi taktir etmesi bizleri çok mutlu etmiştir.
Bilindigi gibi 24 Kasimda KHK ile Tum saglik yöneticilerinin görev süresi tamamlanmıştı. Benimde gorev alanim olan Isparta Sehir Hastanesindeki gorevimi başarıyla tamamladim. Sağlık Bakanlığımızın KAMU HASTANELERI BAŞKANLIĞI görevine taktir edildim. Bundan sonraki gorev bolgem Afyonkarahisar olacak.
Yeni görev yerimde de aynı heyecan ve gayretle Devletimizin ve Milletimizin emaneti olan Hastalarimizin duasını almak ve onların yuzunu güldürmek en büyük hedefim olacaktır.
ISPARTA Sehir Hastanesi deki herşeyi beraber başardığımız çalışma arkadaslarim ve her şeyin en guzeline layık Ispartali dostlarımdan Allah (cc) razi olsun bizlere çok iyi dostluk gösterdiniz... Hakkınızı Helal ediniz...
Opr.Dr.Kadir Gökhan SAÇKAN
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
ISPARTA Sehir Hastanesi Bashekimi