ISPARTA HABERLERİ

SDÜ BASIN BÜLTENİ



İnovasyon Şampiyonu Yine SDÜ Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla gerçekleşen “6. Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası”nda, Ar-Ge proje pazarlarına en fazla proje gönderen kurum olan SDÜ, “İnovasyon Şampiyonları” kategorisinde verilen ödülün sahibi oldu. 6 yıl üst üste bu ödülü kazanan üniversitemiz ulaşılması zor bir başarı elde etti.

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisince hazırlanan, inovasyon ve girişimcilik dünyasının tüm renklerinin bir araya geldiği etkinlikte, inovasyon ve inovalig ödülleri de sahiplerini buldu.