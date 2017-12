ISPARTA HABERLERİ

Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından gönüllülük esasına göre oluşturulan Su Altı Arama Kurtarma Timi, Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’ı makamında ziyaret etti. 4 itfaiye personelinden oluşan ve tüm aşamaları geçerek görev almaya hazır hale gelen su altı arama kurtarma timini, İtfaiye Müdürü Şenol Dede ile birlikte makamında kabul eden Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Şehrimiz için önemli bir konu olarak gördüğümüz su altı arama kurtarma timini kurduk. Her türlü eğitimini tamamlayan timimiz profesyonel bir şekilde her an göreve hazır hale geldi” dedi.Su altı arama kurtarma timine ilişkin Başkan Günaydın’a bilgiler veren İtfaiye Müdürü Şenel Dede, “Ekibimiz 1,2 ve 3.yıldız ile arama kurtarma için çok sayıda dalış gerçekleştirerek dalıcı eğitimleri ve arama kurtarma uzmanlık eğitimini tamamladı. Su altında karşılaşılabilecek bütün sorunlara karşı eğitimlerini tamamlayan ekibimiz yine olası boğulma vakalarına karşı bölgemizdeki göl ve göletlerde de dalışlar gerçekleştirerek keşifler gerçekleştirdi” dedi.Şehirde önemli bir eksikliği bulunan su altı arama ve kurtarma ekibinin Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından kurulduğunu ve 4 kişilik personelden oluştuğunu aktaran Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın şunları söyledi:“Su altı arama kurtarma ekibimizi profesyonel olarak kurduk. Tüm eğitimlerini tamamlayan bu ekibimiz uluslararası belgeye sahipler. Şehrimizde bulunan göl ve göletler ile diğer alanlarda yaşanan bir boğulma vakasına karşın Antalya ve Konya’dan ekip geliyordu. Şehrimizde bir kurtarma ekibi bulunuyordu, ancak bunu Konya’ya aldılar. Bu da vakit kaybına neden oluyordu, bunu da gördükten sonra bu konuda zorunluluk olduğunu düşünerek bu ekibimizi kurmaya karar verdik. Şu anda profesyonel olarak su altı arama kurtarma ekibimiz Isparta’da mevcuttur. Isparta’da önemli olarak gördüğümüz bir sorunu belediye olarak çözmüş olduk. Ekibimiz tüm eğitimlerini tamamlamasının yanı sıra yüzlerce dalış gerçekleştirdi. Yine şehrimizde bulunan göl ve göletlerde de dalışlar yaparak keşif çalışmaları da gerçekleştirdi. Hiç bilmedikleri bir alanda da gerekli dalışları da yapabilecek kapasitedeler. Her noktaya dalış yapabilecek bir ekibe sahibiz. Isparta’mıza ve ülkemize bu önemli olarak gördüğümüz su altı arama kurtarma ekibimizin hayırlı olması temennisinde bulunuyorum”