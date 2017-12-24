ISPARTA HABERLERİ

Kapı Önüne Sigara İzmariti Atan ve Attırana Para Cezası

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde kapı önüne sigara izmariti atan ve attırana 227 TL para cezası uygulanacak.



Eğirdir Belediyesi tarafından çevre duyarlılığı artırmak amacıyla dükkan, kaldırım, sokak, park ve cadde gibi alanlara sigara izmariti atanlara ve dükkanları önünde buna müsaade edenlere cezai işlem uygulanacak. Buna göre, belediye yönetmeliği emir ve yasakları kapsamında çevreyi kirlettiği gerekçesi ile 227 TL para cezası uygulanacak. Ekipler, özellikle esnafların bu konuda dikkatli olması gerektiğini bildirdi.