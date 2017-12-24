ISPARTA HABERLERİ

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Isparta, Konya ve Burdur'daki göllerde, balık halleri, balık işleme tesisleri, depo ve restoranlar ile perakende balık satışı yapılan yerlerde toplu denetimler gerçekleştirildi.Yaklaşık 5 gün süren üç il genelindeki eş zamanlı ve çapraz denetimlere Isparta, Konya ve Burdur’un yanı sıra Afyon ve Denizli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden gelen su ürünleri kontrol ekipleri de katıldı. Türkiye’nin en önemli tatlı su ürünü üretim merkezlerinden Eğirdir Gölü ve Beyşehir Gölü’nde yapılan avcılık faaliyetleri denetlendi.Ekipler, balık işleme tesisleri, depolar, restoranlar ile balık perakende satış yerlerinde de denetim ve kontroller gerçekleştirdi. Yapılan denetimler neticesinde avcılık faaliyetinde yasak olmasına rağmen kullanılan 47 bin 800 metrelik ağ ile 660 adet pintere el konuldu. Ayrıca, asgari avlanma boyunun altında olduğu belirlenen 3 bin 190 kilo sudak, 486 kilo istavrit, 67 kilo lüfer, 10 kilo mezgit, 9 kilo barbun, 4 kilo karagöz, 3 kilo bakaryaro olmak üzere toplamda 3 bin 769 kiloluk su ürününe el konuldu. Denetimlerde, 21 kişi ve işyerine toplam 30 bin liralık idari para cezası uygulandı.