Rektör Çarıkçı’nın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Kamuoyunun ülke ve dünya gerçekleri ile buluşturulması, toplumda kanaat oluşturulması, sosyal dayanışmanın temini gibi önemli görevleri ifa eden gazetecilerimizin emeklerini asla yadsıyamayız. Gelişmiş demokrasilerde önemli bir güç kabul edilen gazetecilik, toplumda farkındalığı arttırması, okumaya teşvik etmesi ve ifade hürriyetini geliştirmesi açısından da elzem meslekler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte, dünyanın en zorlu mesleklerinden biri olan gazetecilik, doğru, ilkeli ve seviyeli bir çizgide sürdürülürse her toplumda ve her millette karşılık görür.İlimizin, bölgemizin ve ülkemizin çeşitli medya organlarında görev yapan, geleceğin sağlıklı, huzurlu ve büyük Türkiye’si için çaba gösteren, toplumu doğru bilgilendiren gazetecilerin çalışmaları her zaman takdirle anılacaktır.Bu duygu ve düşüncelerle, değerli basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyorum.Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇISüleyman Demirel Üniversitesi Rektörü