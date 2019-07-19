Benzine indirim geldi! İşte yeni fiyatlar
Benzine indirim gelmeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim geldi. İşte yeni fiyatlar
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre benzinin litre satış fiyatına 11 kuruş indirim yapıldı.
İŞTE YENİ FİYATLAR
Geceyarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte benzinin litre satış fiyatı ortalama İstanbul'da 7.02 liradan 6,91 liraya, Ankara'da 7.16 liradan 7.05 liraya, İzmir'de ise 7.15 liradan 7,04 liraya inecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.