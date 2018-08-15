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Isparta Haber: AK Parti’nin 81 İl Başkanlığı’ndan ortak açıklaması

Isparta Haber: AK Parti’nin 81 İl Başkanlığı’ndan ortak açıklaması
ISPARTA
G.Tarihi: 15.08.2018 16:53
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Isparta Düğün Salonları
  - AK Parti’nin 81 İl Başkanlığı’ndan ortak açıklaması   
 
 Isparta’da, AK Parti’nin 81 ilde ortak yaptığı 6. Olağan Kongre Öncesi İl Başkanları basın açıklaması yapıldı.   
 AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Ertuğrul tarafından yapılan açıklamada partinin 18 Ağustos Cumartesi günü Ankara Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan 6. Olağan Büyük Kongresi öncesinde, 16 Nisan 2017 Halk Oylaması sonrası milletin onayını, 24 Haziran seçimleri ile teyidini alan ve  hayata geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle Türkiye'de yeni bir dönem başladığına dikkat çekildi. Ertuğrul, “Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kurucusu olduğu, ‘yuvam, sevdam, aşkım' dediği partisine geri dönmüştür. 6. Olağan Büyük Kongre ile partimiz, içinde bulunduğumuz bu yeni sürece uyum aşamasını tamamlayacaktır. AK Parti, Türkiye'ye hizmet etmeye ahdetmiş bir parti olmanın getirdiği sorumluluk bilinciyle, bir demokrasi şöleni içerisinde kongresini yapacaktır.16 yıldır girdiği tüm seçimleri kazanan AK Parti ilerlemeyi, yenilenmeyle teminat altına almıştır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki bu kutlu davanın neferleri olarak bizler siyaseti bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bizler siyaseti bir makam ve statü değil, bir görev ve sorumluluk addediyoruz. Görev ve sorumluluklarımızdaki değişim bizim için her seferinde bir yenilenme ve tazelenme anlamına gelmektedir. Bugüne kadar hizmet yarışında bayrağı aldığı noktadan hep daha ileriye taşıyan kadrolarımız, bugünden sonra da bu hizmet yarışında hep daha iyisi için çalışmaya devam edecektir” dedi. 
Mehmet Ali Ertuğrul, “Bizler, 18 Ağustos Cumartesi günü bütün teşkilatlarımızla birlikte Ankara Kapalı Spor Salonu'nda olacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yorulmadan, bir an dahi duraksamadan büyük bir azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. İstikbalimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize verdiğimiz sözü tutarak, Türkiye'yi lider ülke yapma hedefimize, kararlılıkla yürüyeceğiz. Aziz Milletimizin kutlu yürüyüşünü engellemek için yapılan tüm girişimler, adı her ne olursa olsun, hangi mecrada yapılırsa yapılsın, Milletimizin kararlı ve dik duruşu, AK Parti kadrolarının azmi ve gayreti ile boşa çıkacaktır. Büyük ve Güçlü Türkiye, çocuklarımıza borcumuzdur. Kongremizin tüm AK Parti ailesine ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.”  
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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