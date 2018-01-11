ISPARTA HABER AJANSI

2018 Yılında mecburi kesim haricinde Gebe ve Damızlık değeri olan dişi hayvanların kesimi yasaklandığı ve kurban bayramında da kestirilmeyeceği bildirildi.Konu ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Uğur Turgut konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada yasağın detaylarını paylaştı. Isparta İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonunun 26 Aralık 2017 tarihinde aldığı gereğince mecburi kesim dışında gebe veya damızlık değeri taşıyan dişi hayvanlar, kaşektik hayvanlar, etleri olgunlaşmamış genç hayvanlar, bir hafta önce doğum yapmış hayvanlar ve ateşi yüksek hayvanların kesimine müsaade edilmeyeceğini hatırlatan Turgut şöyle dedi: " Mecburi kesimler dışında dişi hayvanlara kesim amacıyla Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmesine , Milli ekonomimizde önemli kayıplara neden olan erken kuzu ve oğlak kesimlerinin önlenmesi amacıyla 25 Kg canlı ağırlığın altındaki kuzular ile 18 Kg, canlı ağırlığın altındaki oğlakların kesimine ve kesim amaçlı nakline izin verilmemesine, Kurban Bayramında kurbanlık olarak satılmak üzere besicilik yapan yetiştiricilerimizin damızlık değeri taşıyan dişi hayvanların Kurban Bayramında kurban satış yerlerine alınmayacağı ve kurban olarak kesimlerine izin verilmeyeceği konusunda bilgilendirilmesine ve emniyet güçleri, Jandarma teşkilatı ve Belediye Zabıta memurları tarafından yetkili bulundukları bölgelerde kesimhaneler dışında yapılacak kesimlerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına, kesim yerleri dışında kesim yapıldığının tespiti halinde İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirimde bulunmasına, karar verilmiştir."