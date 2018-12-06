



Güneykent Belediye Başkanı Fahretin Gözgün,rehberler odasına Güneykenti tanıttı.









Güneykent Belediye Başkanı Fahretin Gözgün,rehberler odasına Güneykenti tanıttı.

İzmir'de düzenlenen 12. Travel Turkey Fuarı'daki Güneykent ve Isparta'dan katılan firmaların,kuruluşların standından resimler ve ayrıntılar gelmeye başladı.Isparta'nın Gül,lavanta,halı ve kozmetik ürünleri ile göz kamaştıran standına yoğun ilgi olduğu göze çarpıyor.Güneykent Belediye Başkanı Fahrettin Gözgün,Travel Turkey Fuarı'nın detaylarını sosyal medyadan şöyle aktardı;