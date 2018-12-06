TRAVEL TURKEY İZMİR FUARI BAŞLADI
İzmir'de düzenlenen 12. Travel Turkey Fuarı'daki Güneykent ve Isparta'dan katılan firmaların,kuruluşların standından resimler ve ayrıntılar gelmeye başladı.
Isparta'nın Gül,lavanta,halı ve kozmetik ürünleri ile göz kamaştıran standına yoğun ilgi olduğu göze çarpıyor.
Güneykent Belediye Başkanı Fahrettin Gözgün,Travel Turkey Fuarı'nın detaylarını sosyal medyadan şöyle aktardı;
''12. Travel Turkey İzmir Fuarında BAKA nın Organizasyonunda Ispartamızın tüm turizm değerlerini tanıtmak üzere standımızı açtık. Organizasyonda emeği geçen BAKA Yönetim Kurulu, Ajans Sekreterliği ve personeline, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze, katılım sağlayan Kuyucak Lavanta Kokulu Kooperatifimize, Bizim Eğirdir Platformumuza, Barida, Hilton Garden İnn, Ramada, Sirene Davraz Otellerimize, Roseland ve Clean Rose Gül Kozmetik Firamalarımıza ve GÜL KENTİ GÜNEYKENT BELEDİYEMİZE teşekkür ediyorum. Isparta turizm ile şahlanacak. Biz birlikte Ispartayız.
Tüm İzmir de oturan hemşehrilerimizi standımıza bekliyoruz.
Fuarımız Ispartamız için hayırlı uğurlu olsun.''
İŞTE TRAVEL TURKEY İZMİR FUARI'NDA ISPARTA STANDI