ISPARTA ŞEHİR MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

















































































DAVRAZ KAYAK MERKEZİ



Davraz Kayak Merkezi'nde an itibariyle kar kalınlığı: 144 cm











Isparta Bugun Beyaz sürprizle uyandı. Beklenen kar yağışı Isparta şehir merkezinde gerçekleşti.Kar yağışı trafik akışını etkileyerek araçların kavşaklarda ve ışıklarda uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Belediye ekipleri Isparta'da yolları açma çalışmalarına başladı.Isparta'da sabah saatlerinde başlayan etkili kar yağışı aynı zamanda güzel manzaralara ve kartpostallık görüntülere sebeb oldu.Isparta ve ilçelerindeki güncel hava durumu haberleri,gelişmeleri ve resmi açıklamaları, haber sitemizden öğrenebilirsiniz.