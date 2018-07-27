Güneykent Belediye Başkanı Fahretin Gözgün'ün yaptığı açıklamaya göre,alınan meclis kararı ve tüm resmi işlemler sonrası (Gümüşgün Köyü ) eski adı olan BALADIZ oldu.Başkan Gözgün ''Karayolları Bölge Müdürlüğümüzün konunun hassasiyetini göz önüne alarak Ispartamızın en önemli kavşak noktası olan mahallemiz için yönlendirme tabelaları takmasından dolayı kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.''Dedi.BALADIZ: Taze ve olgun incir anlamını taşıyor.