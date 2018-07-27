GÜMÜŞGÜN ESKİ ADINA KAVUŞTU
Güneykent Belediye Başkanı Fahretin Gözgün'ün yaptığı açıklamaya göre,alınan meclis kararı ve tüm resmi işlemler sonrası (Gümüşgün Köyü ) eski adı olan BALADIZ oldu.
KARAYOLLARINA TEŞEKKÜR
Başkan Gözgün ''Karayolları Bölge Müdürlüğümüzün konunun hassasiyetini göz önüne alarak Ispartamızın en önemli kavşak noktası olan mahallemiz için yönlendirme tabelaları takmasından dolayı kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.''Dedi.
BALADIZ NE ANLAMA GELİYOR?
BALADIZ: Taze ve olgun incir anlamını taşıyor.