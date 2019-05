Isparta'nın "Türkiye'nin gül bahçesi" olarak bilindiğini vurgulayan Sağdaş, şöyle konuştu:

- "Isparta gülün, lavantanın ve zambağın başkenti"

"Türkiye'nin gül bahçesi" olarak nitelendirilen Isparta'da açan zambaklar, ekonominin yanı sıra kırsal turizmin gelişmesine de katkı sağlıyor. Aromatik bitki konusunda öncü durumda olan ve kırsal turizmde her yıl binlerce turisti ağırlayan Isparta'da, en erken hasadı yapılan zambak, mayıs ayında ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde 120 dönümlük alandaki zambak tarlaları, hasat döneminde turistlerin uğrak mekanı haline geliyor."Türkiye'nin gül bahçesi" olarak nitelendirilen Isparta'da açan zambaklar, ekonominin yanı sıra kırsal turizmin gelişmesine de katkı sağlıyor.Aromatik bitki konusunda öncü durumda olan ve kırsal turizmde her yıl binlerce turisti ağırlayan Isparta'da, en erken hasadı yapılan zambak, mayıs ayında ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde 120 dönümlük alandaki zambak tarlaları, hasat döneminde turistlerin uğrak mekanı haline geliyor.Ziyaretçilerine güzel manzara eşliğinde vakit geçirme fırsatı sunan zambak tarlaları, ekonominin yanı sıra kırsal turizmin gelişmesine de katkı sunuyor.Lavanta Kokulu Köy Projesi Koordinatörü Ali Sağdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Isparta'nın aromatik bitki konusunda oldukça zengin olduğunu söyledi.Gül ve lavanta dışında son yıllarda zambağa da ilgi gösterildiğini ifade eden Sağdaş, eşsiz güzelliğiyle herkesi kendine çeken bu bitkinin kente renk kattığını kaydetti."Son yıllarda Lavanta Kokulu Köy Projesi'nin katkılarıyla lavanta da ön plana çıktı. Kırsal turizm noktasında Türkiye'nin öncü kentlerinden biri haline gelindi. Kuyucak köyü gül, lavanta ve zambakla tıbbi aromatik bitki vadisi haline geldi. Zambak da kırsal turizme olumlu katkı sağlıyor. Bu dönemde de birçok turisti ağırlıyoruz. Kırsal kalkınmanın amacına ulaştığı bir bölge burası. Köylü tıbbi aromatik bitkilerle turistleri ağırlıyor, gelirlerini artırıyor. Bu da köylü için alternatif gelir kaynağı. Kırsal turizmde Isparta, Türkiye'nin parlayan yıldızı. 2019 yılı sezonumuz ilk olarak zambakla açıldı. Şu an zambaklarımız açtı. İlerleyen dönemde bunu gül ve lavanta takip edecek. Herkesi bu görsel şölene davet ediyoruz."Aromatik bitki konusunda Isparta'nın önemli bir merkez haline geldiğini anlatan Sağdaş, "Isparta gülün, lavantanın ve zambağın başkenti düzeyinde. Ziyaretçilerimiz burada çok güzel manzarayla karşılaşacaklar. Bu manzara hayran bırakıyor. Mutlaka bekliyoruz. Köyümüze geldiğinizde sadece manzara ve fotoğraf çektirmekle kalmayacaksınız aynı zamanda sıcakkanlı ve samimi insanlarla karşılaşacaksınız." diye konuştu.Zambağın alternatif gelir kaynağı oluşturduğuna dikkati çeken Sağdaş, zambak yağının parfümeri sektöründe kullanıldığını aktardı.Türkiye'nin en büyük zambak bahçesinin Isparta'da bulunduğunu belirten Sağdaş, "Zambak, yağından faydalanılan bir bitki ve parfümeri de kullanıyor. Zambaktan sadece yağ değil, konkret ve absolüt de elde ediliyor." dedi.