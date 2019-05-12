Isparta gülün, lavantanın ve zambağın başkenti

"Gülün başkenti"nde zambak zamanı

Isparta gülün, lavantanın ve zambağın başkenti
ISPARTA 0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA DÖNER SALONLARI
"Türkiye'nin gül bahçesi" olarak nitelendirilen Isparta'da açan zambaklar, ekonominin yanı sıra kırsal turizmin gelişmesine de katkı sağlıyor. Aromatik bitki konusunda öncü durumda olan ve kırsal turizmde her yıl binlerce turisti ağırlayan Isparta'da, en erken hasadı yapılan zambak, mayıs ayında ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde 120 dönümlük alandaki zambak tarlaları, hasat döneminde turistlerin uğrak mekanı haline geliyor.

"Gülün başkenti"nde zambak zamanı
- Türkiye'de adı gül ile özdeşleşen Isparta, ekonominin yanı sıra kırsal turizme de katkı sağlayan zambakların açmasıyla turistlerin uğrak yeri olmaya başladı 
- Lavanta Kokulu Köy Projesi Koordinatörü Ali Sağdaş:
- "2019 yılı sezonumuz ilk olarak zambakla açıldı. Şu an zambaklarımız açtı. İlerleyen dönemde bunu gül ve lavanta takip edecek. Herkesi bu görsel şölene davet ediyoruz"
- "Isparta gülün, lavantanın ve zambağın başkenti düzeyinde. Ziyaretçilerimiz burada çok güzel manzarayla karşılaşacaklar. Bu manzara hayran bırakıyor"

"Türkiye'nin gül bahçesi" olarak nitelendirilen Isparta'da açan zambaklar, ekonominin yanı sıra kırsal turizmin gelişmesine de katkı sağlıyor.

Aromatik bitki konusunda öncü durumda olan ve kırsal turizmde her yıl binlerce turisti ağırlayan Isparta'da, en erken hasadı yapılan zambak, mayıs ayında ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. 

Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde 120 dönümlük alandaki zambak tarlaları, hasat döneminde turistlerin uğrak mekanı haline geliyor.

Ziyaretçilerine güzel manzara eşliğinde vakit geçirme fırsatı sunan zambak tarlaları, ekonominin yanı sıra kırsal turizmin gelişmesine de katkı sunuyor. 

Lavanta Kokulu Köy Projesi Koordinatörü Ali Sağdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Isparta'nın aromatik bitki konusunda oldukça zengin olduğunu söyledi. 

Gül ve lavanta dışında son yıllarda zambağa da ilgi gösterildiğini ifade eden Sağdaş, eşsiz güzelliğiyle herkesi kendine çeken bu bitkinin kente renk kattığını kaydetti. 

Isparta'nın "Türkiye'nin gül bahçesi" olarak bilindiğini vurgulayan Sağdaş, şöyle konuştu:

"Son yıllarda Lavanta Kokulu Köy Projesi'nin katkılarıyla lavanta da ön plana çıktı. Kırsal turizm noktasında Türkiye'nin öncü kentlerinden biri haline gelindi. Kuyucak köyü gül, lavanta ve zambakla tıbbi aromatik bitki vadisi haline geldi. Zambak da kırsal turizme olumlu katkı sağlıyor. Bu dönemde de birçok turisti ağırlıyoruz. Kırsal kalkınmanın amacına ulaştığı bir bölge burası. Köylü tıbbi aromatik bitkilerle turistleri ağırlıyor, gelirlerini artırıyor. Bu da köylü için alternatif gelir kaynağı. Kırsal turizmde Isparta, Türkiye'nin parlayan yıldızı. 2019 yılı sezonumuz ilk olarak zambakla açıldı. Şu an zambaklarımız açtı. İlerleyen dönemde bunu gül ve lavanta takip edecek. Herkesi bu görsel şölene davet ediyoruz."

- "Isparta gülün, lavantanın ve zambağın başkenti"

Aromatik bitki konusunda Isparta'nın önemli bir merkez haline geldiğini anlatan Sağdaş, "Isparta gülün, lavantanın ve zambağın başkenti düzeyinde. Ziyaretçilerimiz burada çok güzel manzarayla karşılaşacaklar. Bu manzara hayran bırakıyor. Mutlaka bekliyoruz. Köyümüze geldiğinizde sadece manzara ve fotoğraf çektirmekle kalmayacaksınız aynı zamanda sıcakkanlı ve samimi insanlarla karşılaşacaksınız." diye konuştu.

Zambağın alternatif gelir kaynağı oluşturduğuna dikkati çeken Sağdaş, zambak yağının parfümeri sektöründe kullanıldığını aktardı. 

Türkiye'nin en büyük zambak bahçesinin Isparta'da bulunduğunu belirten Sağdaş, "Zambak, yağından faydalanılan bir bitki ve parfümeri de kullanıyor. Zambaktan sadece yağ değil, konkret ve absolüt de elde ediliyor." dedi.



















Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta gülün, lavantanın ve zambağın başkenti
Isparta'da Anneler Günü kutlama programı
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun Anneler Günü mesajı
Isparta Belediye Başkanı Anneler Günü Mesajı
Isparta'da bu köyde elektrik kesintisi olacak
ISPARTA'DA KAÇAK AVLANAN ŞAHISLARA CEZA KESİLDİ
Isparta'da Engelliler Haftası yürüyüşü ve programı
Isparta’da planlı elektrik kesintisi
ISPARTA'DA SOĞUK HAVA DEPO YANGINI
Vali Seymenoğlu şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
Isparta'da Çocuklar Vali Amcalarıyla Hem Eğlendi Hem Öğrendi
Isparta'dan Ramazan Ayında Nasıl Beslenmeliyiz? bilgilendirmesi
Güven İslamoğlu’nun Isparta Yolculuğu
Isparta'da Jandarma silah ve kenevir ele geçirdi
IGİAD İftarda Buluştu !
SDÜ'den bir Türkiye başarısı daha...
SDÜ'den Türkiye Başarısı: birinci oldular
Isparta il sağlık müdürü Karakaya'dan önemli bilgilendirme
Isparta TKDK'dan önemli duyuru ''6. Başvuru Çağrımız Hayırlı Olsun''
DÇ. DOKTOR GÖK, ÖZEL ATANUR GÖZ HASTANESİ'NDE
Isparta Sağlık Müdürlüğü'nden ÇÖLYAK açıklaması
​Isparta'da uyuşturucu operasyonu
Isparta merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Isparta'da Gönül Sofrasına her kesimden destek
Isparta'da kızarmış piliç ve tavuk ürünleri Bur Piliç'te
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
ISPARTA SAATLİK ÇOCUK BAKIMISPARTA PREFABRİK EVisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA KASAPLARIIsparta Mobilya FirmalarıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da prefabrik ve konteyner evler Davraz'daIsparta'da prefabrik ve konteyner evler Davraz'da05 Mayıs 2019
Isparta'da ilk kez Ramazan Sokağı etkinlikleri düzenlendiIsparta'da ilk kez Ramazan Sokağı etkinlikleri düzenlendi07 Mayıs 2019
Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 14 yaralıAntalya'da trafik kazası: 1 ölü, 14 yaralı07 Mayıs 2019
İDA BUTİK'TEN RENGARENK ETNİK VE OTANTİK ÜRÜNLERİDA BUTİK'TEN RENGARENK ETNİK VE OTANTİK ÜRÜNLER06 Mayıs 2019
Isparta'daki astım hastaları için önemli bilgilendirmeIsparta'daki astım hastaları için önemli bilgilendirme06 Mayıs 2019
Isparta'da Ramazan Ayı için programlar hazırlandıIsparta'da Ramazan Ayı için programlar hazırlandı06 Mayıs 2019
Isparta'da Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı AlımıIsparta'da Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Alımı07 Mayıs 2019
Isparta'da Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni Isparta'da Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni 06 Mayıs 2019
Antalya, Burdur ve Isparta ihracattında artışAntalya, Burdur ve Isparta ihracattında artış06 Mayıs 2019
Isparta'da deprem... Isparta'da deprem... 07 Mayıs 2019
Isparta merkezli FETÖ/PDY operasyonuIsparta merkezli FETÖ/PDY operasyonu08 Mayıs 2019
Isparta'da kızarmış piliç ve tavuk ürünleri Bur Piliç'teIsparta'da kızarmış piliç ve tavuk ürünleri Bur Piliç'te08 Mayıs 2019
Türkiye'nin "sucul canlıları" bu müzede incelenecekTürkiye'nin "sucul canlıları" bu müzede incelenecek07 Mayıs 2019
SU ELÇİLERİ ISPARTA'DASU ELÇİLERİ ISPARTA'DA07 Mayıs 2019
“Yaşayan Tarih Isparta” Belgeseli yayınlandı 2019“Yaşayan Tarih Isparta” Belgeseli yayınlandı 201906 Mayıs 2019
DÇ. DOKTOR GÖK, ÖZEL ATANUR GÖZ HASTANESİ'NDEDÇ. DOKTOR GÖK, ÖZEL ATANUR GÖZ HASTANESİ'NDE08 Mayıs 2019
Isparta Sağlık Müdürlüğü'nden ÇÖLYAK açıklamasıIsparta Sağlık Müdürlüğü'nden ÇÖLYAK açıklaması08 Mayıs 2019
Isparta’da planlı elektrik kesintisi Isparta’da planlı elektrik kesintisi 10 Mayıs 2019
ISPARTA'DA SOĞUK HAVA DEPO YANGINIISPARTA'DA SOĞUK HAVA DEPO YANGINI10 Mayıs 2019
Isparta TKDK'dan önemli duyuru ''6. Başvuru Çağrımız Hayırlı Olsun''Isparta TKDK'dan önemli duyuru ''6. Başvuru Çağrımız Hayırlı Olsun''08 Mayıs 2019