Isparta’nın Gülü ve Lavantası Ticaret Bakanlığı’nm Türkiye Kooperatifler Fuarında;

Fuara Isparta’dan GÜLBİRLİK, Isparta Gülümse Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişimi Üretim ve işletme Kooperatiflerimiz katılım sağlayıp stant açacaklar;Bununla Birlikte;Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl üç üncüsü düzenlenecek olan Türkiye Kooperatifler Fuarı "Küresel Ekonomiye Kooperatif Etkisi" teması ile 5-8 Aralık 2019 tarihlerinde ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde ziyaretçilerle buluşacak.Türkiye’deki kooperatif ürünlerini yerel ve küresel ticaret ağma dahil etme misyonuyla düzenlenen Türkiye Kooperatifi Fuarı’nm sloganı “Birlikte Üretim, Birlikte Büyüme”Katılımın oldukça yüksek olacağı Fuar’da çeşitli illerden 160’tan fazla başarılı kooperatif ve kooperatif üst kuruluşu ürünlerini ve hizmetlerini tanıtacak. Türkiye Kooperatifler Fuarı ile kazanılan vizyon sayesinde kooperatiflerin üretim kapasitelerinde ve ticaret hacimlerinde artış sağlaması, kooperatiflerin ihracatta da pay sahibi olması amaçlanıyor..Bunun için, fuarda sadece kooperatifler değil, kooperatifçilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifçiliğe destek sağlayan bankalar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları, perakende sektörünün temsilcileri, önde gelen elektronik ticaret firmaları da yer alıyor.Kooperatifler fuar boyunca Türkiye’nin önde gelen e-ticaret temsilcileri ile ikili görüşmeler yaparak ürünleri ıi modem çağın ticaret ağında pazarlama imkanlarını değerlendirecekler.