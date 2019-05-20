Isparta'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında vatandaşların üzerine 1,5 ton Isparta gülü serpildi. Etkinliğe katılanlar, mehter eşliğinde ellerindeki meşalelerle yürüdü.- Isparta'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında vatandaşların üzerine 1,5 ton Isparta gülü serpildiIsparta'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında vatandaşların üzerine 1,5 ton Isparta gülü serpildi.Isparta Belediyesince gerçekleştirilen fener alayı çerçevesinde, ellerinde bayrak, döviz ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları bulunan binlerce kişi, belediye binası önünde toplandı.Etkinliğe katılanlar, mehter eşliğinde ellerindeki meşalelerle yürüdü. Yürüyüş esnasında vatandaşların üzerine 1,5 ton Isparta gülü ile 1 ton gül suyu serpildi.Ramazan Sokağı'nda sona eren yürüyüşün ardından Başkal ve Canan Bayram konser verdi.ISPARTA (AA) -