Isparta Gül Festivali'nde ödüllü bisiklet yarışması

2.Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5. Dünya Güzel Koku Günü Atletizm-Bisiklet Yarışması

Isparta Gül Festivali'nde ödüllü bisiklet yarışması
ISPARTA
G.Tarihi: 07.06.2019 16:46
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Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü haber bülteni
 
GÜL FESTİVALİNDE ÖDÜLLÜ ATLETİZM VE BİSİKLET YARIŞMASI

Isparta Belediyesi tarafından 12-16 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5. Dünya Güzel Koku Günü kapsamında Gençler Kız – Erkek Atletizm ve Bisiklet Yarışmaları düzenlenecek.
Isparta Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek olan ödüllü Atletizm Yarışması 12 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 12.00’da Çünür Kavşağından başlayıp, Valilik Binası önünde sona erecek.
Bisiklet Yarışmaları ise aynı gün saat 12.30’da İstanbul yolu Mensucat önünden başlayıp, Valilik binası önünde sona erecek.
Her iki yarışmaya 2001-2004 doğumlu sporcu ve gençler katılabilecek.
Yarışlarda dereceye giren sporcular Isparta Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ödüllendirilecek.
Belediye tarafından kategorilerinde birinci olan sporculara 600 TL, ikincilere 400 TL, üçüncülere ise 250 TL para ödülü takdim edilecek.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ise dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edilecek.

BAŞVURU VE KAYITLAR
2001-2004 doğumlu sporcu ve gençlerin katılacağı yarışlara başvurular Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yapılacak. Son başvuru tarihi 11 Haziran 2019 Salı günü saat 17:00.
 
İRTİBAT BİLGİ İÇİN
ATLETİZM
Tuncay KAYACAN
İl Temsilcisi
0546 749 01 05
 

BİSİKLET
Ayşe Toptaş AYHAN
Antrenör
0546 405 87 51


 
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