ISPARTA ​GÜL 2 SANAYİ SİTESİNİN MİMARİ PROJESİ BİR AYA TAMAMLANACAK

Isparta’nın Bozanönü yolunda 1 milyon 200 bin m2'lik tarla üzerinde yeni sanayi bölgesi kurmak için çalışmalar devam ediyor. Türkiye’ye örnek gösterilen Gül İki Sanayi Sitesinin mimari projesinin çizim işleri de bir ay içerisinde tamamlanacak. Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, Gül 2 Sanayi Sitesinin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Boyacı ve diğer yetkililerle yaptığı toplantı sonrasında projenin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulacağını söyledi. Başkan Günaydın ayrıca Gül 2 Sanayi Sitesinin yapımının tamamlanmasının ardından mevcut sanayi sitesinin kaldırılacağı yönündeki söylentilerinde yanlış olduğunu böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, hafta sonu mesaisine devam ediyor. Bu kapsamda Isparta’ya kazandırılması için çalışmaları süren Gül 2 Sanayi Sitesi projesi ile ilgili olarak Gül 2 Sanayi Sitesinin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Boyacı ve yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkililerle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda yeni sanayi sitesinde gelinen son durum ele alındı. Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın proje ile ilgili olarak gelinen son durum hakkında bilgiler verdi.Isparta’ya modern, teknik, çağa uygun, tasarım ve fonksiyon yüklü, kalıcı bir sanayi sitesi kazandırmak için çalışmaların devam ettiğini aktaran Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, hazırladıkları projenin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından buna benzer projenin ilk etapta 9 ilde uygulanmasına karar verildiğini ardından bunun 81 ile yayılması noktasının benimsendiğini hatırlattı.Gül 2 Sanayi Sitesi ile ilgili olarak üst projelerin çizildiğini, 1 aya kadar mimari projenin de tamamlanmasının hedeflendiğini aktaran Günaydın, ardından hazırlanan projenin Bakanlıkta sunum yapılacağını kaydetti. Hazırlanan projede yüksekliklerin 6 ile 10 metre arasında değiştiğini belirten Günaydın, “Yaptığımız karma bir sanayi sitesi. İçerisinde kerestecilerden her türlü sanayicimize uygun alanlar olacak. Gül 2 Sanayi Sitemizin projesi önde gidiyor. Bu konuda mimari projelerimizde son aşamaya geldi. Daha da ileride genişletilmesi için belediye olarak imar açısından bu bölgeyi korumak istiyoruz. Geleceğin projesi Isparta’da olsun istiyoruz. Bu konuda dernek yönetimimizin de çok önde gittiği bakanlıkça söyleniyor. Bu görüşe bizde mahcup olmak istemiyoruz. Bu konuda mimari projeleri de bitirmek üzereyiz ve bakanlığa arkadaşlarımız vasıtasıyla sunum yapılacak” dedi.Gül 2 Küçük Sanayi Sitesinin tamamlanmasıyla birlikte yeni sanayi sitesi olarak bilinen alanın kaldırılacağı, yıkılacağı yönünde söylentilerin gerçeği yansıtmadığını aktaran Günaydın, “Ispartalı sanayi esnafımız buranın kaldırılacağını düşünüyor. Böyle bir konu şu an için söz konusu değil. Esnafımız, sanayicimizin bu konuda içi rahat olsun. Kendilerini üzmesinler” görüşlerinde bulundu.Türk Sağlık Sen Isparta Şube Başkanı Mümtaz Kamil Durak ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’a nezaket ziyaretinde bulundu.Ziyarette konuşan Türk Sağlık Sen Isparta Şube Başkanı Mümtaz Kamil Durak, “Isparta’mızın kıymetli Belediye Başkanı Yüksek Mimar Sayın Yusuf Ziya Günaydın beyi ziyaret etmeyi istemiştik, bugüne nasip oldu. Yapmış olduğu çalışmalardan dolayı kendisini tebrik ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Bundan sonra da sıkça ziyaret edip çalışmalarına destek olacağız” dedi.Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın da, “Sendikamız ve arkadaşlarımız memleket sevdalı insanlar. Bu ziyaret benim için her bakımdan bir güzellik barındırıyor. Sendikamızın başında Türk geçiyor. Türk kelimesi geçen her yer itimat edilir, güvenilir. Memleketin öncülüğünü ve sevecenliğini yapabilir. Her konunun başında Türk varsa onların hepsi de memleket sevdalısı demektir ve önce vatan diyenlerdir. Bu sendikamızın beni ziyaret etmesi şereftir, hem bir gururdur. Arkadaşlarımıza bu ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi ve sevgilerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.