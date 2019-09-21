Isparta'da bulunan deniz ürünleri restoranı Gözde Balık Evi mutfağında, alanında uzmanlaşmış şef aşçıların ellerinde lezzet bulan ekmek arası balık,ızgarada balık ,ton balıklı salata ve tavada balık menüleri damaklarda ve kalplerde unutulmaz tatlar bırakıyor.
Gözde Balık Evi okyanus manzaralı otantik dekoruyla,aile salonu ve çocuklar için tasarlanmış oyun parkı ile Isparta'da lezzetli balık yemenin keyfini uygun fiyatlara balıkseverlere sunan bir lezzet durağıdır.
Gözde Balık Evi menülerinden bazıları
EKMEK ARASI
- Palamut Ekmek
- Hamsi Ekmek
- Midye Ekmek
- Ekmek Arası Balık Köfte
- Hamsi Tava
- Hamsi Izgara
- Hamsi Kuşu
- Çipura
- Levrek
- Mezgit Filato
- Palamut
- Çanakkale Sardalya
- Eğirdir Göl Levreği
- İstavrit
- Grida
- Kalamar Tava
- Karides Güveç
- Midye Tava
- Jumbo Karides Tava
Adres: Kutlubey, 6 Mart Cad. Merkez- Isparta (Halı Sarayı)
Telefon: (0246) 201 29 29