Türkiye’nin ölçülen en karanlık bölgesi olan Isparta’nın Yenişarbademli İlçesi Dedegöl Dağı eteklerindeki Melikler Yaylası’nda 25-28 Temmuz tarihleri arasında Gökyüzü Gözlem Şenliği gerçekleştiriliyor. Gökyüzü Gözlem Şenliği, Isparta Valiliği’nin öncülüğünde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Isparta ve Yenişarbademli belediyeleri, Süleyman Demirel Üniversitesi, İl Özel İdaresi ve diğer kurumların işbirliğinde gerçekleştirilecek. Yüzlerce bilim insanı ile binlerce kişinin katılması beklenen 3 gün sürecek şenlikte, tüm katılımcılar Türkiye’nin en karanlık noktası olarak belirlenen Yenişarbademli Melikler Yaylası’nda gece boyu gökyüzünü izleyebilecek.