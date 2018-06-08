Isparta Belediyesi tarafından Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları, engelliler, basın mensupları, belediye personeli ve çevre mahalle sakinlerinin de katıldığı 10 bin kişilik bir iftar yemeği verildi.Gökkubbe’de düzenlenen iftar yemeği öncesinde 2010 yılı Kur’an-ı Kerimi güzel okuma yarışması dünya birincisi Alper Kanderun’un Kuran tilaveti yer aldı. Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın ve eşi Dilek Günaydın iftar sofralarını dolaşarak vatandaşlarla bir süre sohbet etti.Gökkubbe’de düzenlenen iftar yemeği ve Ramazan Programına Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı P. Albay Ferat Vural, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Özdurhan, MHP İl Başkanı İsa Yalçın, MHP Milletvekili Adayları Hasan Basri Sönmez, Özgür İsmailoğlu, belediye meclisi üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, dernek başkanları ve binlerce vatandaş katıldı.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve eşi Dilek Günaydın başta olmak üzere protokol üyeleri, şehit yakınları ve gazi, gazi yakınları ile birlikte iftarlarını açtı. İftar sonrasında İlahi Sanatçısı Abdullah Beyhan birbirinden güzel eserlerini Gökkubbe’yi dolduran misafirler için seslendirdi.Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın yaptığı değerlendirmede şu görüşlerde bulundu:“Gökkubbe’de şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve aileleri, mahalle sakinlerimiz, personelimiz, engellilerimiz kısacası Isparta halkımız ile birlikte iftar programındayız. Gökkubbe altında hep birlikte toplanalım, hep birlikte iftar edelim düşüncemiz vardı. Bugün hep birlikteyiz. Hep birlikte bu gecenin güzelliğini yaşadık. Bu davetimize icabet eden tüm halkımıza teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.İftar yemeği ve Ramazan Programına katılan davetlilerde, düzenlenen programdan dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirirken, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’a organizasyondan dolayı teşekkür ettiler. Davetliler, “Gayet güzel bir etkinlik. Ramazanın anlamı, güzelliği başkanımızın sayesinde ortaya çıktı. Başkanımıza aynı anda tüm Isparta halkına iftar açtırdığı için minnettarız. Her şey çok güzel, çok duygulandık. Bu etkinlikler bizler için güzel” görüşlerinde bulundular.ISPARTA BELEDİYESİ