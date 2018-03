Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Yılmaz Şener İlkokulunda yangın tatbikatı eğitimi verildi.Isparta Yılmaz Şener İlkokulunda öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarına yönelik yangın ve yangına müdahale şekilleri, acil durumlarda bina tahliyesi ile kurtarmaya yönelik eğitim verildi. Teorik ve pratik olarak verilen eğitimlerde yangın tüpüne ve yangına müdahale şekilleri gösterildi. Senaryo gereği sirenle birlikte öğrencilerin eğitim gördükleri sınıflarından okul bahçesine tahliyeleri sağlandı. Yine bu esnada sınıfta temsili yangın anında mahsur kalan bir öğrenci ve öğretmeni, itfaiye aracının kurduğu merdivenle tahliye edildi.Yine eğitim kapsamında öğrencilere, öğretmenlere ve okul çalışanlarına LPG, doğalgaz sızıntılarında yapılması gerekenler ve aranması gereken acil 112 telefon numarasıyla ilgili bilgiler aktarıldı. Bazı öğrenci ve öğretmenlere de tüp yangınında müdahale şekilleri ile yine normal yangına yangın tüpüyle müdahale şekilleri hususunda uygulama yaptırıldı.Eğitim ve tatbikatın ardından Isparta Belediyesine verilen eğitimden dolayı teşekkür eden Yılmaz Şener İlkokulu Müdürü Ali Solmaz, “28 Şubat Sivil Savunma Günü. 1-7 Mart Deprem Haftası. Biz her yıl bu tarihlerde öğrencilerimizi bilgilendirme, yangına, depreme karşı yapabilecekleri hususunda tatbikatlar yapıyoruz. Her sene tahliye ve kurtarma tatbikatlarımızda süre gittikçe kısalıyor. Geçmiş yıllarda 2 dakikada boşalttığımız okulu bu tatbikatta bir dakika 34 saniyede boşalttık. Çocuklarımız her gün bu bilinçle depreme, doğal afetlere, yangına karşı yaşamasını öğreniyorlar, bu durum karşısında neler yapabilecekleri noktasında gerekli bilgileri ediniyorlar. Isparta Belediyemize itfaiye, kurtarma ve sivil savunma hakkında tüm okullarımıza sağladığı bu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Kendilerinden bir talepte bulunduk, bizleri kırmadılar ve bu talebi çok kısa sürede sağladılar. Ben öncelikle belediye başkanımıza, başkan yardımcılarımıza ve Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum” dedi.İtfaiye Müdürü Şenol Dede de, “Ağaç yaş iken eğilir misali okullarda çocuklarımıza yangın ile ilgili bilgiler vererek, yangın konusunda bilinçlendirmek, meydana gelebilecek yangınlara karşı nasıl tedbirler alınacak bunları öğretiyoruz. Sayın Başkanımızın talimatları doğrultusunda bu eğitimlerimiz sürekli devam ediyor. Yangınsız, kazasız günler diliyorum.”ISPARTA (İHA)