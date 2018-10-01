Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bülteni

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bülteni
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Uluslararası Şehirler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Yüksel, İl Müdürümüz Murat Gevrek’i makamında ziyaret etti.

Derneğin kuruluş amacını ve çalışmaları hakkında İl Müdürümüz Murat Gevrek’e kısa bilgiler veren Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Yüksel, Uluslararası Şehirler Derneğinin bir düşünce derneği olduğunu ve kentte yaşayanları ile kenti yönetenlerin arasında köprü olmak istediklerini söyledi.

Derneğin, kent ve ülke yararına projeler üretmek, şehirlerin sorunlarına sahip çıkmak, çözüm odaklı projeleri hayata geçirmek istediklerini söyleyen Uluslararası Şehirler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Yüksel, tüm illerde kamu kuruluşlarıyla işbirliği içinde olacakları ve bu konuda Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine önemine değindi.

Ziyaretten duyduğunu memnuniyeti dile getiren İl Müdürümüz Murat Gevrek ise, gençliğe yönelik yürütülecek ve yapılacak proje çalışmalarının yanında olmaya devam edeceklerini aktardı.  

Ziyaret karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi. 
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