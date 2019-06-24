Gelendost'ta 2.Kemer Yörük - Türkmen Şöleni

“Soyumuz Soylansın, Boylarımız Boylansın”

Gelendost ilçesinde düzenlenen 2. Kemer Yörük Türkmen Kültür Şöleni renkli görüntülere sahne oldu.Gelendost Yörük Türkmen Derneği’nin ev sahipliğinde Yenice köyü Kemer Mahallesi'nde gerçekleştirilen şölene, Vali Ömer Seymenoğlu ve eşi, Gelendost Kaymakamı Mehmet Kılıç, Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, İl Jandarma Komutanu Albay Mustafa Özdurhan, Dünya Yörük-Türkmen Birliği Genel Başkanı Mustafa Kuş, Toroslar Yörük-Türkmen Federasyonu Başkanı ve Isparta İl Beyi Mustafa Küçükyaman, Isparta Yörük-Türkmen Derneği Başkanı Hasan Parlakyıldız, birçok farklı il ve ilçedeki Yörük - Türkmen derneği temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Davul ve zurnalar eşliğinde karşılanan Vali Seymenoğlu ve eşinin omuzlarına keyfiye bağlandı.Vali Seymenoğlu şölen alanında kurulan kıl çadırları tek tek gezerek katılımcılarla selamlaştı ve sohbet etti. Şölende, mehteran takımı tarafından gösteriler sunulurken, kıl çadırların kurulduğu şenlik alanında ayrıca halk oyunları gösterileri ve yerel sanatçıların yer aldığı konserler düzenlendi. Temsili olarak düzenlenen Yörük göçü ilgiyle izlenirken, göç sonrası kurulan kıl çadırın bayrak direği Vali Seymenoğlu tarafından dikildi.Şölende yaptığı konuşmada Yörük Türkmenler ile bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Vali Ömer Seymenoğlu, gerçekleştirilen şölende emeği geçenlere teşekkür etti.Vali Seymenoğlu, “Öyle güzel bir ortamdayız ki şu anda. Ülkemizin birlik ve beraberliğini gösteren, gelecek nesillerimizi daha müreffeh yıllara yüzyıllara taşıyacak olan bir görüntüyle karşı karşıyayız. Yine öyle güzel bir ortamdayız ki; sağımızda Hoyran Gölü, solumuzda Eğirdir Gölü, sırtımızda göçlerin dizildiği, yaylarımız dağlarımız. Onun için Allah’ımıza bin bir kere şükürler olsun ki; buralarda bu al bayrağımızı dalgalandırmayı, dinimizi, ,imanımızı yaşayabilmeyi nasip ediyor. Sizlerle birlikte olmaktan büyük bir haz alıyorum. Bu fırsatı bize veren, organize eden, destek olan, fedakârlık gösteren herkese teşekkür ediyorum.Toyumuz hayırlı olsun, sofralarımız aşımız bereketli olsun, soyumuz soylansın, boylarımız boylansın, bu güzel al bayrağımızı bu semalardan indirmemeyi Allah bize nasip etsin, bu güç kuvveti bize versin diyorum. Saygılar sunuyorum.” dedi.