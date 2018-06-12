Isparta’nın Gelendost ilçesinde sağanak yağış yerini bir anda doluya bıraktı. Fındık büyüklüğündeki dolu taneleri, ilçenin büyük bölümünün gelir kaynağı olan elma bahçelerini adeta savaş alanına çevirdi.Isparta’nın Gelendost ilçesinde dün akşam saatlerinde sağanak yağış sonrasında etkili olan dolu, hayatı adeta felç etti. Gelendost ilçe merkezi ve bazı köylerde yoğun şekilde etkisini gösteren dolu yağışının, elma hasat sezonu öncesinde ürünlere büyük zarar verdiği belirtildi. İlçede yoğun olarak gözlenen fındık büyüklüğündeki dolu taneleri görenleri hayrete düşürürken bazı vatandaşlar cep telefonuyla o anları kaydetti.Dolunun verdiği hasar, incelemeler sonucunda ortaya çıkacak.Türkiye’deki elma üretiminin yılda yaklaşık yüzde 25’ini karşılayan Isparta’nın Gelendost ilçesi elmanın başkenti olarak biliniyor.İHA