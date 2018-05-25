- Isparta’nın Gelendost ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollarda yoğun su birikintileri oluşurken, pazar yerinde de su baskınları meydana geldi.Gelendost ilçesinde saat 12.00 sıralarında sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle yollarda ve caddelerde yoğun su birikintileri oluşurken, ilçede her cuma kurulan pazar yerinde de zor anlar yaşandı.Pazara gelen ilçe sakinleri güçlükle ilerlerken, bazı esnafların ürünleri de yoğun su birikintileri nedeniyle zarar gördü.Yağışın ardından Gelendost Belediyesi tarafından rögar kapaklarının temizlenerek biriken suyun tahliyesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.İHA