IESOB tarafından bir süre önce başlatılan ‘Bir günlük kazancını Mehmetçik ile paylaş’ temalı kampanya kapsamında toplanan 101 bin 820 TL tutarındaki para, TSK Güçlendirme Vakfı’na bağışlandı. Bağışlanan paranın makbuzu ise esnaflar adına Isparta Valisi Şehmus Günaydın’a teslim edildi.Isparta’da geçtiğimiz günlerde Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’nda mücadele veren kahraman Mehmetçik için destek konvoyu ve kan bağışı kampanyası düzenleyen Isparta Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (IESOB), bu kez toplam 101 bin 820 TL tutarındaki bir günlük kazançlarını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güçlendirme Vakfı’na bağışladı.Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Ahmet Tural bağış makbuzunu oda başkanlarıyla birlikte Vali Şehmus Günaydın’a teslim etti.Esnaf ve sanatkârın her zaman Mehmetçiğin yanında olduğunu belirten IESOB Başkan Vekili Tural, terörle mücadele kapsamında şehit olanlara Allah’tan rahmet, gazilere de sağlık diledi.“Afrin’e bir operasyonumuz başladı. Şimdi de hamdolsun Türk bayrağımızı Afrin’e diktik. Biz de esnaf ve sanatkarlar olarak her zaman Mehmetçiğin yanında olduğumuzu belirtmek için bir konvoy düzenledik. Ardından kan bağışında bulunduk. Sonrasında bir günlük kazancını Mehmetçik ile paylaş kampanyası düzenledik. 101 bin 820 lira toplandı. Bunu da Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışladık. Bu makbuzu size teslim etmeye geldik. Ayrıca size ve bizlere verdiğiniz destek için teşekkür ederiz.”Türk milletinin vatanı için her türlü fedakarlığı ortaya koyduğunu söyleyen Vali Şehmus Günaydın ise, “Bunun en büyük örneği ise Zeytin Dalı Harekatı'nda ortaya konan duruştur. Vatandaşlarımız Zeytin Dalı Harekatı boyunca gerek manevi gerekse maddi destekte bulundu. Milletimizin tüm fertleri destek oldu. Kimisi şiiriyle kimi duasıyla, kimi yazdığı yazıyla kimisi ekonomik olarak destek oldu. Bu bizim ne kadar büyük bir millet olduğumuzun açık bir göstergesidir” dedi.Zeytin Dalı Harekatı’nda Isparta’nın örnek bir tavır sergilediğini kaydeden Vali Günaydın, “Bizim birlikteliğimiz bütün zorlukları yenecek bir özelliktir. İşte, esnafımız. Konvoy düzenledi. Ardından kan bağışında bulundu. Bu yetmedi ekonomik olarak destekte bulundu. Ben destekte bulunan tüm esnaf ve sanatkarlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.Konuşmaların ardından Ahmet Tural, bağış makbuzunu Vali Günaydın’a teslim etti.ISPARTA (İHA)