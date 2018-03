TSK'nın Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'ne destek kampanyası kapsamında öncülük eden Isparta Esnaf Odaları Birliği, düzenlediği kampanya kapsamında tüm esnafları 1 günlük kazançlarını Mehmetçik için TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışlamaya davet etti.Afrin’deki Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında canla başla mücadele veren kahraman Mehmetçik için bu kampanyayı başlattıklarını açıklayan IESOB Başkanvekili Ahmet Tural, “Ülkemizi canı pahasına koruyan Mehmetçiğimize, dolayısı ile Türk Silahlı Kuvvetlerine sahip çıkmak, ordumuzun her türlü silah ve mühimmat ihtiyacının karşılanması noktasında küçücükte olsa katkıda bulunmak için bizler Isparta’dan bu fitili ateşliyor ve ülkemizin her ilinde bu kampanyanın dalga dalga yayılmasını umut ediyoruz” dedi.Geçtiğimiz hafta sonunda Afrin’e destek kapsamında düzenlenen araç konvoyuna yoğun katılım gösteren Isparta halkı v esnaflara da teşekkür eden IESOB Başkanvekili Tural, “Sizlerin de bildiği gibi hafta sonu Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı bütün odalarımızın katılımı ile Mehmetçiğe saygı konvoyu düzenledik ve akabinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Cumhuriyet alanında Kızılay çadırlarında Mehmetçik için kan bağışında bulunduk. Süleyman Demirel Üniversitesinden başlayarak valilik önüne kadar Türk bayrakları ile donatılmış binlerce araçlarımızla gerçekleştirdiğimiz bu konvoy Afrin’de omuz omuza mücadele eden, canı pahasına bu ülkenin milli birlik ve bekasını korumak için orada bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerinin her bir mensubuna sahip çıktığımızı, değer verdiğimizi, bütün kalbimizle ve yüreğimizle onların yanında olduğumuzu gösterme adına düzenlenmiş bir etkinlikti. Bu etkinliğimize katılan ve katkıda bulunan bütün esnaflarımıza ve Isparta halkına bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yol boyunca konvoyumuza el sallayan, alkış tutan ve Cumhuriyet meydanında toplanarak bizlerin yanında yer alan herkese bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.“Biz tek yüreğiz. Çeşitli etkinliklerle Türk Silahlı Kuvvetlerine, Mehmetçiğimize maddi manevi destek vermeye çalışıyoruz” diyerek sözlerini sürdüren IESOB Başkanvekili Tural, “Hafta sonuna kadar bağış yapabileceğimizi ifade ederek, buradan bütün esnaf arkadaşlara ve Isparta halkına seslenmek istiyorum. Ülkemizi canı pahasına koruyan Mehmetçiğimize, dolayısı ile Türk Silahlı Kuvvetlerine sahip çıkmak, ordumuzun her türlü silah ve mühimmat ihtiyacının karşılanması noktasında küçücükte olsa katkıda bulunmak için bizler Isparta’dan bu fitili ateşliyor ve ülkemizin her ilinde bu kampanyanın dalga dalga yayılmasını umut ediyoruz. Bütün esnaf arkadaşlara diyorum ki, bir günlük kazancınızı Mehmetçik için bağışlayın. Değerli Isparta halkının da bu kampanyaya destek vereceğini umut ederek, şimdiden bağış yapan başta esnaf arkadaşlar olmak üzere bütün Isparta halkına teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.ISPARTA (İHA)