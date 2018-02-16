FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz hain ve kanlı darbe girişimi sırasında Isparta’daki 700 Kara Harp Okulu öğrencisini Ankara'ya götürmeye çalıştığı iddia edilen 9'u tutuklu, 21 sanığın yargılandığı davada eski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz ve 4 yüksek rütbeli eski asker ağırlaştırılmış müebbet, 2 üst rütbeli eski asker de müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.Isparta'da, Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain ve kanlı darbe girişimi sırasında Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 700 Harbiyeliyi Ankara'ya götürmeye çalıştığı iddia edilen 9'u tutuklu, 21 sanığın, 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlarından Isparta 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada karar verildi. Aralarında eski Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz ile eski Erkan Başkanı Orhan Yılmaz’ın da tutuklu sanık olarak bulunduğu dava, güvenlik gerekçesiyle Isparta Adliyesi Konferans Salonu’nda görüldü. Duruşma salonuna gelen sanık yakınları, polis ekipleri tarafından kapı girişinde arandıktan sonra içeri alındı.SEGBİS ile katıldılarDuruşmaya eski Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz ile Merih Özşahin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuklu sanıklar İlhan Çağrı Kayaoğlu, Ahmet Nazif Şahinoğlu, Nurhan Baran, Ahmet Yıldırım, Orhan Yılmaz, Cumhur Keyik, Hüseyin Seçkin Eraslan ile tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da salonda hazır bulundu.Hacı Mustafa Yazıcı başkanlığındaki Isparta 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada karar açıklandı. ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ - ‘TBMM’yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlarından haklarında dava açılan ve görevlerinden ihraç edilen eski Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kurutmaz, Albay Ahmet Yıldırım, Yarbay Merih Özşahin, Yarbay Cumhur Keyik ve Yarbay Nurhan Baran’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldığı açıklandı. Tutuklu sanıklardan eski Albay Ahmet Nazif Şahinoğlu ve eski Albay Orhan Yılmaz ise aynı davada müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.Diğer tutuklu sanıklar, görevinden ihraç edilen Binbaşı Hüseyin Seçkin Eraslan ve Üsteğmen İlhan Çağrı Kayaoğlu'nun ise 18 yıl 9’ar ay hapis cezası ile cezalandırıldığı davada, tutuksuz 12 sanığın ise beraatine karar verildi.ISPARTA (İHA)