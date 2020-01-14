EĞİRDİR MESLEK YÜKSEKOKULUNDA 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI SONU AKADEMİK GENEL KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Eğirdir Meslek Yüksekokulu 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonu Akademik Genel Kurulu toplantısı, 13.01.2020 tarihi Pazartesi günü saat 14.00’te yapıldı. Toplantıda Yüksekokulumuz programları 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonu itibarıyla eğitim-öğretim, bilimsel yayınlar, araştırmalar yönünden değerlendirildi ve 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Bahar Yarıyılında eğitim, öğretim ve bilimsel çalışmalar yönünden kalite artışını sağlayacak öneriler görüşüldü. Toplantı sonunda Yüksekokul Müdürü Öğr. Gör. Mustafa GÖK 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılının hayırlı olmasını dileyerek teşekkür etti.