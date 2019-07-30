Isparta genelinde 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde; meydana gelen trafik kazalarına çoğunlukla modifıye edilmiş otomobiller, motosikletler ve motorlu bisikletlerin karıştığı tespit edilmiştir. Bu nedenle modifıye edilmiş otomobiller, motosikletler ve motorlu bisikletler üzerinde etkin ve sürekli denetimlerimiz devam etmekte olup, aynı dönemde; 6938 modifıyeli otomobil, motosiklet ve motorlu bisiklet denetlenmiş, 1646 modifıyeli otomobil, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne 831.264.00 TL trafik idari para cezası düzenlenerek, 551 modifıyeli otomobil, motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edilmiştir.

Sürücüler arasında tüm elektrikli bisikletlerin ve elektrikli motosikletlerin tescili zorunlu olmadığı ve herhangi bir sürücü belgesi istenilmediği gibi bir YANLIŞ ALGI söz konusudur. Ancak, sadece motor gücü 0,25 kilowattı geçmeyen elektrikli bisikletlerin tescili zorunlu olmayıp, herhangi bir sürücü belgesi istenmediği gerçektir.

Günümüzde satışa sunulan elektrikli bisikletlerin tamamına yakını, elektrikli motosikletlerin ise tamamının tescili ve kullanılmasında sürücü belgesi zorunlu olan araçlardır.

Elektrikli bisikletlerin ve elektrikli motosikletlerin tescili zorunlu olmadığı ve herhangi bir sürücü belgesi istenilmediği gibi bir YANLIŞ ALGI sonucu, elektrikli bisikletlerin ve elektrikli motosikletlerin karıştığı trafik kazalarında maddi ve manevi kayıplar, hukuksal mağduriyetler meydana gelmektedir.

Trafikte seyreden modifıye edilmiş otomobiller ile motosikletler ve motorlu bisikletler trafik güvenliğini tehlikeye düşürmektedirler ve sık sık trafik kazalarına karışmaktadırlar.

Yukarıda belirtilen nedenlerle trafik güvenliğini sağlamak için modifıye edilmiş otomobiller ile motosikletler ve motorlu bisikletler başta olmak üzere tüm araçlar üzerinde etkin denetimlerimiz kararlılıkla devam etmektedir.



30.07.2019

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ