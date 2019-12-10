ITB BÜLTENİ



Isparta Elması Hindistan Yolunda



Borsamız organizasyonunda, ilimizin önde gelen elma tüccarlarından oluşan 18 kişilik heyet, ihracat imkanları hakkında ikili görüşmeler yapmak amacıyla Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de temaslarda bulundu.



Heyetimiz Yeni Delhi’de elma ithalatı yapan firma ve bağlı oldukları birlikleri ziyaret ederek ikili görüşmeler gerçekleştirdi.Program kapsamında ilk olarak Yeni Delhi Büyükelçiliğimiz ziyaret edildi. Ziyarette Büyükelçi Şakir Torunlar; Isparta heyetinin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Ispartalı tüccarların Hindistan pazarına yönelik bu girişimin çok isabetli bir karar olduğunu ve bu girişimin mutlaka meyvesini alacaklarını ifade etti.



Ziyarette konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar ise; ‘Isparta Ticaret Borsası olarak Isparta elması başta olmak üzere diğer ürünlerimize yeni pazarlar bulmak ve mevcut pazarlarımızı da büyütmek istiyoruz.Bu kapsamda yaptığımız araştırmalar sonucu ilk hedefimizi Hindistan olarak belirledik. Bu pazara ilgi duyan üyelerimizle birlikte temaslarda bulunuyoruz.Bu ziyaretlerin yeni ihracat fırsatları yaratacağına inancımız tam.’ dedi.



Heyetimiz, Büyükelçilik ziyareti sonrasında Hindistan İthalatçılar Birliği, Ticaret Odaları Birliği , Toptancı Hali Yönetimi ve hal çatısı altındaki elma ithalatı yapan firmaları ziyaret ederek yönetici ve üyeleriyle bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde Isparta elması büyük ilgi gördü.Ziyaretler kapsamında İthalatçılar Birliği, Odalar Birliği ve Toptancı Hali Yöneticileri Isparta ile işbirliklerini geliştirmekten büyük memnuniyet duyacaklarını ifade ettiler.Ayrıca Başkan Adar ve Meclis Başkanı Doğan, Hintli muhataplarını Isparta’ya davet etti.



