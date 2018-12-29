VALİ SEYMENOĞLU EKONOMİ KAMPÜSÜNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Vali Ömer Seymenoğlu ve Isparta’da faaliyet gösteren sanayi kuruluşları, yatırımcılar ile KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu tüm kurumları aynı çatı altında birleştirmesiyle ön plana çıkan Ekonomi Kampüsü ve BAKA’nın yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.Ekonomi Kampüsü’nde faaliyet gösteren birimleri tek tek dolaşan ve çalışanlardan bilgi alan Vali Seymenoğlu, merkezi Isparta’da olan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ‘nın yakın bir zamanda taşınacağı bölümlerde eksiklikleri yerinde inceledi, yürütülen çalışmalar hakkında ilgililerle görüştü.Vali Seymenoğlu Ekonomi Kampüsü incelemesinde ayrıca Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nı da ziyaret ederek çalışanlarla tanıştı, işlemler için bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Son olarak Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Vali Seymenoğlu üyelerle görüş alışverişinde bulundu.