ISPARTA EKMEK ZAM VE FIRIN HABERLERİ

1 Ocak’ta 250 gram 1,25 TL ya da 200 gram 1 TL olabilir



Isparta Lokantacılar, Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Nuri Erdeğer, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle ekmek gramajında düşüş olmasını beklediklerini ifade ederek, “Birlik başkanımızla istişare edeceğiz. 250 gram 1,25 TL ya da 200 gram 1 TL olabilir” dedi.



Isparta Lokantacılar, Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Nuri Erdeğer, Kanal32’de katıldığı Ne Var Ne Yok Programında ekmek fiyatları ve İlimizdeki fırınlarla ilgili bilgiler verdi. 1 Ocak itibariyle ekmeğin 250 gramdan 200 grama düşürülmesini beklediklerini ifade eden Erdeğer, bu olmazsa 250 gramın 1,25 TL’ye satılabileceğini söyledi. Erdeğer şehir merkezinde unlu mamul ruhsatıyla fırıncılık yapan işletmelerin olduğunu ileri sürerek, bunların denetlenmesini istedi.



ÇALIŞANLAR DA MUTLU DEĞİL, BİZ DE MUTLU DEĞİLİZ

Isparta’daki fırınlarda makineleşme olmadığı için Türkiye’deki en iyi ekmeğin İlimizde üretildiğini belirten Isparta Lokantacılar, Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Nuri Erdeğer, fırıncı esnafının ve çalışanlarının sorunlarını anlattı. Erdeğer, şunları söyledi: “Örneğin Isparta’da 4 bin tane ekmek üretiyorum diyelim. Bu 4 bin ekmeği Isparta’da 13-14 kişiyle üretiyorum. Bu insanları 13-14 saat çalıştırıyorsun. Çalışanlar da mutlu değil, biz de mutlu değiliz.



EKMEĞE ZAM ALDIĞIMIZDA ASGARİ ÜCRET 600-700 LİRAYDI

Isparta’da 55 fırıncı var. Birçok fırıncımız mahallelerde ekonomik durumu iyi olmayan halka, ekmeği ücretsiz veriyor. İşçilerimiz ekmeği ücretsiz götürürler. Ekmeğe zam alamazsak bunlar olamaz. Fırıncı şuanda zor durumda. En az 500 işçi var. Ekmeğe zam aldığımızda asgari ücret 600-700 liraydı. Ekmeğe en son yaklaşık 3 yıl önce zam geldi. Bu süreçte asgari ücret iki katına çıktı. Ben 3 liraya mazot alıyordum şimdi 5 lirayı geçti. Sigorta primleri arttı. Çalışan için kişi başına 750 prim ödüyoruz.”



200 GRAMA DÜŞERSE FİYAT AYNI KALACAK

Ekmeğin gramajının 250 gramdan 200 grama düşürülmesinin söz konusu olduğunu ifade eden Erdeğer, “Hükümetimiz ekmeğe zam vermeyeceğim deyince fırıncılar çaresiz kaldı. İkincisi ise israf önlemek istendi. 1 Ocak’tan itibaren büyük ihtimalle Türkiye genelinde gramlar düşecek. Hükümetimiz buna izin verdi. Fiyat aynı kalacak. 200 grama düşse bile fırıncı zarar, kar etmez. Odalar Birliğimiz, birlik başkanımızla istişare edeceğiz. 250 gram 1,25 TL ya da 200 gram 1 TL olabilir. Biz devletimizi de düşünüyoruz. Hükümetimiz, devletimiz bir dar boğazdan geçiyor. Dar boğazdan geçerken bizim de devletimize omuz vermemiz gerekiyor. Komşu ülkelerimizin halini görüyoruz. Biz bu cennete sahip çıkmamız lazım. Önce devletimiz ve al bayrağımız” şeklinde konuştu.



2 FIRIN UNLU MAMUL RUHSATIYLA EKMEK ÇIKARIYOR

Öte yandan şehir merkezinde 2 fırının unlu mamul ruhsatıyla ekmek çıkardığını ileri süren Erdeğer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Isparta’da içimizde birkaç kötü fırıncımız var. Onu da belediyemizin inisiyatifine bırakıyoruz. Unlu mamul ruhsatıyla fırınlar var. Fırın açabilmek için şartlar çok farklı. Fırının arsası bile diğer arsalara göre 3 katı fiyat. Müstakil ve ticari saha olacak. Fırın inşaatında kullanılan demir ve beton çok farklı. Ticari saha olduğunda fırının otopark ücret harcı 12 bin lira. Unlu mamul ruhsatıyla ekmek çıkaran 2 yer var. Hatta bugün birisi ekmeğe 75 kuruş, 1,5 TL yazmış. Bizim arkadaşımız uyarmış belediye yakınımdır demiş. Denetlenmesi gereken fırınların denetlenmesi gerekir. Halkımız için doğru bir şey söylediğimizde önce bizden başlıyorlar denetlemeye. Hijyen konusunda belediyemiz denetimleri yapıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Zabıta Müdürümüz bu konuda titiz çalışıyor. Bir meslektaşımız ekmeği ucuza satıyorsa inanın bir problem vardır. Adam ekmeği 75 kuruşa satıyorsa kesinlikle problem vardır. Bir çuval undan çıkan ekmek sayısı ve maliyet belli. Halkımız zaten seçerek alıyor. Fırın ara mahalle de bile olsa halkımız güveniyorsa geliyor.”



ÇANDIR’DAKİ FIRINCI GELİYOR MERKEZDEKİ FIRINCI GELMİYOR

Son olarak Fırıncılar Federasyonu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen hijyen eğitimine katılmayan fırıncılara sitem eden Nuri Erdeğer, “Çandır, Şarkikaraağaç, Sütçüler’deki meslektaşımız gelmiş ama merkezde durumu çok iyi olan ve 20 işçi çalıştıran 1-2 fırıncımız hijyen eğitimine gelmemiş. Tarım il müdürümüzün bunun gereğini yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Üniversiteden hocamız geldi. Birçok bilmediğimiz şeyi bize anlattı, öğretti” dedi.

