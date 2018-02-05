- Eğirdir elması Suudi Arabistan’daISPARTA (İHA)- Isparta’nın Eğirdir elması, Rusya ve Hindistan’dan sonra Suudi Arabistan’a ihraç edilmeye başladı.Eğirdir elması Mersin limanından deniz yoluyla Suudi Arabistana gönderilmeye başladı. Eğirdir’den 3 konteynır elma Rusya ve Hindistan’dan sonra Suudi Arabistan Riyad şehrine gönderildi.Eğirdi Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Uğur Turgut, Eğirdir ve köylerinde yetiştirilen elmanın yurt içinde ve yurt dışında aranan özelliklere sahip olduğunu söyledi. Turgut, Eğirdir elması ihracatının önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğini ifade etti.