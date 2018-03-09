- Isparta’nın Eğirdir ilçesi’nde açılan Mutfak Sanatları-Gaziantep Mutfağı kursunu tamamlayan 21 kursiyere sertifikaları verildi.Eğirdir Halk Eğitim Merkezi tarafından Sarıidris Kasabasında açılan Mutfak Sanatları-Gaziantep Mutfağı kursunu tamamlayan 21 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Kurs sonunda kursiyerler, kurs süresince öğrendiklerini sergileyerek sunum yaptılar. Kursiyerlere sertifikalar Sarıidris Belediye Başkanı Ramazan Pala ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Sezgin tarafından verildi. Sarıidris Belediye Başkanı Ramazan Pala, öğrenmenin yaşının olmadığını, eğitimin önemli olduğunu, imkanlar ölçüsünde eğitime destek verdiğini söyledi. Pala, "Okuma yazma seferberliği kapsamında muhtarlarımız, öğretmen ve idarecilerimizle birlikte biz de Sarıidris’te gayret gösteriyoruz. Okuma yazma bilmeyen herkesi okula davet ediyoruz. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmalı" diye konuştu.Pala, okuma yazma kursuna katılanları ve Mutfak Sanatları kursunu tamamlayan bayanları Konya’ya Mevlana gezisine götüreceği müjdesini verdi.ISPARTA (İHA)