Keçiborlu Belediyesi Haber BülteniDSİ 18. Bölge Isparta ekibi, Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat PARLAK ile görüştü. Görüşme sonrasında sayın Başkan "DSİ 18. Bölge Isparta tarafından Keçiborlu Arazi Toplulaştırma ve TİGH projesi kapsamında Keçiborlu Merkez Aşağı, Tuzla ve Yenice Mahallelerine ait 2500 adet yeni tapu senedi, tarafıma elden teslim edilmiştir. Tapuların dağıtımına pazartesi gününden itibaren başlayacağız. Yeni taşınmazların ilçemize hayırlı olmasını dilerim." mesajını yayınladı.